Cuatro recetas de pizzas caseras que no dejarán indiferente a nadie

Según el maestro pizzero Alberto Gimeno, autor del blog comemelapizza.com da algunos consejos para que no fallemos a la hora de cocinar pizzas caseras con la que celebrar el día mundial de la pizza el 9 de febrero.

El primero es hacer la masa de la pizza en casa y el segundo usar pocos ingredientes, uno principal que dé nombre a la receta y otro que lo complemente (además del tomate, que también debe ser casero, y el queso mozaella, siempre fresco, muy bien escurrido para quitarle todo el líquido posible y muy troceado). Hay ingredientes que no tiene que pasar por el horno, como la rúcula y el orégano frescos o las anchoas si nos gusta este complemento.



Receta para la masa base

En su blog, Gimeno ofrece varias recetas de masas, pero esta es la básica.

Ingredientes para 2 pizzas (para unas 4 personas):

— 160 gr de harina

— 100 ml de agua templada

— Una cucharilla de café de sal fina

— Una cuchara sopera de aceite de oliva virgen extra

— 1/4 de un paquete de levadura fresca (6-7 gramos) o 1/4 de un sobre de levadura seca de panadería (unos dos gramos).Olvidarse de la levadura de pastelería

Elaboración:

Verter el agua templada del grifo en un vaso o darle algo de temperatura en el microondas durante 10 segundos. Disolver la levadura en el agua.

En un bol ponemos la harina, la sal y verter poco a poco el agua con la levadura. Mezclar a medida que se echa el agua. Seguir hasta conseguir una bola homogénea.

Colocar la masa en la encimera, cubrir las manos con un poco de harina y también la encimera para que no se pegue y amasar. Si la masa se queda pegajosa, ir añadiendo más harina. Hay que lograr que quede lo suficientemente seca para que no se pegue en la mesa o las manos, pero no demasiado, porque si no puede romperse en el horno.

Bolas de masas de pizza listas para ser moldeadas. Foto: Pixabay

Una vez que la masa esté homogénea, elástica y no pegajosa, colocarla en el bol donde se han mezclado los ingredientes y verter la cucharada de aceite por encima y vuelve amasarla. Poco a poco la masa absorberá todo el aceite.

Tras esto, la masa está lista. Haz una pelota y realiza dos incisiones con un cuchillo para que pueda crecer bien. En este punto hay dos posibilidades para que fermente: meterla durante 24 horas en el frigo o dejarla a temperatura ambiente en un sitio templado durante 3 o 4 horas (el horno apagado es un buena opción).

Una vez pasado este tiempo, encender el horno para precalentarlo al máximo. Uno de convección, a unos 250º, con la función de ventilador encendida. La pizza estará lista en 4 o 5 minutos. En uno eléctrico al máximo, harán falta entre 10 y 12 minutos.

A la vez se prepara la base de la pizza. Dividir la masa en dos para hacer dos bases. Con el rodillo dar forma y aplanar hasta dejarla lo más fina posible.

Ha llegado el momento de otro truco del maestro Gimeno, prehornear la base. Meterla en el horno durante un par de minutos, lo justo para que pierda un poco de elasticidad, de humedad y quede algo más crujiente

Ya solo queda añadir los ingredientes elegidos, empezando por el tomate y la capa de queso.

En el horno, si es de convección con ventilador, en la bandeja del centro; si es eléctrico, primero abajo del todo y pasados ocho o diez minutos subirla arriba del todo para tostarla con el grill dos minutos más.



Cuatro sugerencias de ingredientes

1. PIZZA DE PERA , JAMÓN Y GORGONZOLA

Ingredientes para 2 personas

100 gr de mozzarella fresca

Una pera

3 lonchas de jamón de york

75gr de queso gorgonzola

Rúcula

Elaboración

Una de las excepciones en el mundo de las pizzas, prescindir del tomate ya que lleva fruta fresca. Colocar una pequeña capa de mozarella. Sobre ella, la pera que hemos pelado y cortado en ocho s trozos. En los huecos ponemos las lonchas de jamóny unos trozos de gorgonzola. En el hueco del centro también puede llenarse con este queso. Hornear la pizza hasta que los bordes de la masa estén bien tostados y crujientes. Como añadido opcional, antes de terminar el horneado, barnizar las peras con un poco de miel. Antes de servir, cubrir cion unas hoas de rúcula y, ya al gusto de cada cual, orégano seco.

2. PIZZA DE BONITO Y ANCHOAS

Ingredientes

200 gr de bonito del norte en conserva

Una lata de anchoas en salazón

Salsa de tomate

Queso mozzarella

Albahaca

Orégano seco



Elaboración

Cubrimos la base con tomate y la mozarella. Por encima se distribuye el bonito desmigado. Algunos aficionados a las anchoa también las incluyen ahora. Pero según el maestro Gimeno, mejor hacerlos después de sacarla del horno. Va en gustos. Si se hornear se deshace muy fácil pero su sabor es más fuerte. En cualquier caso, ahora se espolvorea un poco de orégano y al horno.

3 PIZZA VERDE VEGETARIANA

Ingredientes

Para 3 personas

30 gr de pesto de albahaca

Brócoli

Calabacín

30 gr de queso azul

30 gr de mozzarella

Orégano fresco



Elaboración

Otra excepción sin tomate. Cubrir la base con el pesto de albahaca y repartir los trozos de brócoli, los dados de calabacín y el queso mozzarella. Regar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, algo que le dará brillo, salpimentar y al horno hasta que la base esté al gusto. Antes de llevarla a la mesa, añadir el queso zul en trozos y el orégano fresco

4. PIZZA HAWAIANA

Ingredientes

Tomate triturado

Mozzarella fresca

Piña natural

Jamón cocido

Cebolla dulce

Queso parmesano o grana padano o pecorino romano





Una pizza hawaiana, con su piña y su jamón. Foto: Pixabay

Elaboración

Asar o pasar por la sartén la piña natural troceada en dados y la cebolla cortada en juliana. Es conveniente hacerlo en veces si la cantidad es mucha para que se caramelice bien por los bordes. Reservar. Sobre la base extendemos el tomate, la mozzarela, un poco del otro tipo de queso escogido (queso grana padano, parmesano o pecorino romano rallado), el jamón de york en tiras o en dados y, finalmente, la piña y la cebolla. Consejo, al ser muchos ingredientes, moderar las cantidades de cada uno. Al horno con ella y cuando los bordes estén crujientes, sacarla