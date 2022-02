La condición indispensable que tuvo que aceptar Emma García para poder casarse

Emma García, de 48 años, lleva ya 20 en Madrid, desde que comenzó en 2002 en Telecinco en A tu lado, aquel programa del corazón y de comentar Gran Hermano de las tardes en el que colaboraban, entre otros, Kiko Hernández, Antonio David Flores, Kiko Matamoros, Mila Ximénez, Karmele Marchante y Lydia Lozano. Vamos, que las tardes de Telecinco tampoco se han renovado mucho en 20 años.

La cuestión es que la presentadora guipuzcoana, que antes de acabar en la cadena de Mediaset trabajó en Diario de Noticias de Navarra, Canal 4 Navarra y ETB 2, y que ahora presenta Viva la vida los fines de semana, ha relatado una serie de confidencias a Rosa Villacastín en la revista Diez Minutos. En esa entrevista una de las revelaciones que más ha llamado la atención es la condición que su pareja, Aitor Senar, para casarse.

"Le pregunté que por qué no nos casábamos y me dijo que sí, pero por la Iglesia. Y si no, no nos casamos". Aceptó y pasaron por la vicaría allá por el año 2000. 22 años después siguen juntos y han tenido una hija en común: Uxue, que va camino de los 16 años. "He tenido muchísima suerte de tener a Aitor como compañero de vida", admite la presentadora de Ordizia.