El original regalo de Rosalía a Rauw Alejandro por San Valentín triunfa en redes sociales

Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su noviazgo oficialmente hace tan solo unos meses y ya se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama.



Los cantantes están juntos desde la primavera del año pasado, y aunque al principio prefirieron mantener la relación en su ámbito privado, con el tiempo han ido compartiendo algunos momentos juntos y han regalado a sus fans románticas imágenes en la nieve o en la alfombra roja, además de algunas estampas en las que aparecen de lo más acaramelados.



Si de algo pueden presumir ambos, es de originalidad, sus estilismos y sus canciones siempre causan sensación entre sus seguidores y también entre los que no lo son tanto, y ahora parece que su objetivo es ganar el premio a la pareja con los regalos más originales de San Valentín.



No sabemos qué le ha regalado Rauw a su chica, pero podemos afirmar que la catalana ha salido triunfadora como la novia más original.





EL REGALO MÁS ORIGINAL DE SAN VALENTÍN

LA DECLARACIÓN DE AMOR DE RAUW ALEJANDRO

Los viajes, los ramos de rosas e incluso los libros y los relojes están a la orden del día cualquier 14 de febrero, sin embargo, todo el mundo sabe queno es de las que cumplen con lo establecido yy original que se haya visto:¿Conseguirá convertir en tendencia un regalo tan único?No sabemos si alguien le copiará la idea a la intérprete de 'Malamente', pero quien quiera hacerlo puede comprobaren la cuenta personal de Instagram de la catalana,En la fotografía que ha compartido la artista se ven unos boxer blancos en los que destaca una graciosa fotografía de Rosalía,, escribía la protagonista en el post.EL artista puertorriqueño no solo ha recibido los calzoncillos más originales que se hayan visto,y ha incluido en el regaloen las que también aparece su cara estampada.Aunqueel día del amor.a la cantante a través de las redes sociales.''Real,r'', comienza el bonito texto que incluye toda una declaración de amor.''sin importar el día que esté teniendo.. La mejor compañera que la vida me ha podido regalar.hasta que sea un viejito con 105 años. Ojalá estar a su lado a esa edad, meciéndonos en la silla al frente de casa, hablando de todo lo que vivimos y de todo lo que logramos'', y ha concluido gritando al mundo que Rosalía es el amor de su vida.''Nunca había hecho esto, pero no me importa un carajo. Teniendo millones de seguidores o a nadie.''.