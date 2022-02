Kylie Jenner da la bienvenida a su segundo hijo y comparte la primera fotografía

Las Kardashian-Jenner están de enhorabuena. La mediática familia acaba de dar la bienvenida a un nuevo miembro, el segundo hijo de Kylie Jenner y Travis Scott, que llegó al mundo el pasado 2 de febrero.





ES UN NIÑO

SU MAYOR DESEO

UN MOMENTO AGRIDULCE PARA TRAVIS SCOTT

Aunque aún se sabe muy poco acerca del nacimiento, un representante deha confirmado a la revistaque la feliz parejadel que, por el momento,para anunciar la noticia en redes sociales. En la fotografía se puede ver la mano de la joven junto a la del recién nacido y la fecha de su nacimiento:no puede negar que está atravesando un gran momento y a punto ha estado de conseguir que sus dos hijos compartieran fecha de cumpleaños. La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians"su primera hija,, que nació elLa hermana deha querido compartir lo feliz que está y además de la primera foto junto a su segundo hijo, también ha mostrado en redes sociales algunos de los centros de flores que recibió, entre ellos el de la más famosa de sus hermanas, Kim:, se leía en la tarjeta que acompañaba un centro de rosas moradas y en la que mostraba su entusiasmo y el de sus hijos por la llegada del nuevo miembro de la familia:nunca ha ocultado que su mayor sueño es convertirse en madre de familia numerosa, y a sus 24 años parece que va camino de cumplirlo. Hace casi dos años, en abril de 2020, la 'socialité', y tras meses manteniendo en secreto la buena noticia, Kylie, apenas unos meses después de haberse dado una nueva oportunidad con. La pareja había decidido emprender caminos separados un año después de dar la bienvenida a su primera hija, Stormi, aunque siempre habían expresado que la puerta a la reconciliación seguía abierta, algo que finalmente ha ocurrido.Aunque la llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es motivo de celebración,, después de la tragedia ocurrida durante uno de sus conciertos en Houston.El rapero estaba actuando en la ciudad norteamericana cuando u, al menos,, además de decenas de heridos.también se encontraba en el lugar de los hechos junto a su hermana. Las tres pudieron salir ilesas del accidente, pero se mostraron muy conmocionadas por lo ocurrido., resultaron heridos o afectados de alguna manera por los eventos de ayer., quien sé que se preocupa profundamente por sus fans de Houston", aseguraba la empresaria en un comunicado compartido en redes sociales, en el que también daba el pésame a las familias y deseaba una pronta recuperación a los heridos: "