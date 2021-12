Estrella Morente habla abiertamente de la relación de su hermano Kiki Morente y Sara Carbonero

Sara Carbonero y Kiki Morente se conocieron el pasado verano y desde entonces se han vuelto inseparables. Los rumores sobre que entre ellos exista algo más que una amistad planean por todos los medios desde el mes de julio.



Desde entonces han tenido que enfrentarse a guardias constantes de periodistas a las puertas de las casas de los dos, persecuciones para conseguir una declaración sobre su historia e incluso un minucioso análisis de su pasado y de las relaciones que habían tenido con anterioridad. Cualquier cosa es válida para conseguir las imágenes de la que sería la primera pareja de la presentadora tras su separación del exfutbolista, Iker Casillas.





Los protagonistas de este supuesto romance nos han ido dando muchas claves para confirmar la veracidad de los rumores. Sara Carbonero eligió como destino para sus vacaciones estivales de este año, Cádiz, mismo lugar en el que se vio a Kiki Morente disfrutando de unos días libres. Pero la cosa no acaba ahí, el cantaor ofreció un concierto en Chipiona el pasado mes de agosto y la sorpresa llegó cuando pudimos ver a la periodista entre el público como una seguidora más, acompañada de su amiga Jessica Cánovas, más conocida como 'La Flaka'.La presión terminó pasando factura al cantante que se vio obligado a pedir a los medios de comunicación que respetaran su vida privada. Ahora, meses después de aquellas primeras imágenes, Estrella Morente, hermana de Kiki, ha hablado abiertamente de cuál es la situación entre él y Sara Carbonero. Aunque ha rehusado desmentir o confirmar nada concreto, tampoco hace falta, todo el mundo sabe ya a estas alturas que lo suyo es un secreto a voces y nunca lo han escondido.En la presentación de 'Leo', su último trabajo, en el que se incluyen estilos de música tan diversos como malagueñas, fandangos, fados, rancheras o tangos, la intérprete de canciones como 'En lo alto del cerro' defendió a su hermano y a la que podría ser su cuñada. Afirmó que en su opinión "son muy jóvenes y libres, son gente que tiene el derecho a vivir su propia historia. Desde luego no seré yo quien desmienta o confirme". Aunque no quiso profundizar en más detalles se mostró muy amable con las preguntas de la prensa y explicó que ella no es la que lo tiene que aclarar: "Cada uno tiene su vida y son dos personas que creo que tienen dos carreras maravillosas, dos trayectorias que les avalan, con una seriedad y unos principios estupendos, y tienen voz propia para hablar claro cuando ellos lo consideren". Estrella Morente quiso cerrar su intervención ante los medios sobre este tema volviendo a incidir en que no quería opinar sobre la relación que une a su hermano con la ex de Casillas: "Es su vida, y como no me gusta que opinen sobre mi vida no voy a opinar de la de los demás".