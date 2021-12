Garbiñe Muguruza presenta en sociedad a su novio, Arthur Borges

La vida le sonríe a Garbiñe Muguruza. Sin duda, 2021 está siendo su año. En el terreno profesional no deja de cosechar éxitos, el último ha sido su victoria en la final de la Copa de Maestras celebrada en Guadalajara (México), dónde se convertía en la primera española en ganar el que está considerado el título más prestigioso del tenis femenino y recibía la felicitación de los Reyes.



Pero su buena racha no acaba ahí, y como ya se sabe que las buenas noticias nunca vienen solas, Garbiñe aún tenía más sorpresas escondidas que revelarnos antes de que acabase el año.



La tenista estaba invitada a la entrega del 'Premio Personaje del año 2021' de la revista 'Vanity Fair' que ha recibido el cantante Raphael, y no ha acudido sola a la cita, si no del brazo de un atractivo chico y sabemos quién es.





Su afortunado acompañante se llamay además dees uno de los actuales directivos de la marca de moda estadounidense. Con él ha posadopor primera vez en la alfombra roja presentándolo al mudo oficialmente como su pareja.La deportista escogió para este evento tan especial un espectacular diseño blanco plagado de plumas y con escote asimétrico de la casa catalana de costura. Completó su look con el clutch 'Broche Vivier' en seda roja der y en el apartado beauty apostó por un maquillaje dey ondas en su melena midi al más puro estilo de los. Por su parte, su atractivose decantó por un esmoquin de terciopelo azul adornado con una rosa roja en el bolsillo de la chaqueta que hacía juego con el bolso de ella.La pareja nos regaló momentos dedurante su posado en el photocall y la tenista no dudó en hablar con la prensa allí presente de su trabajo, pero tampoco puso ninguna pega a hacerlo sobre aspectos más privados aunque nos tenga acostumbrados a una completa discreción respecto a su vida privada.calificó este año como "el mejor de mi carrera" aunque recordó que también ha sido complicado "con pandemia, protocolos, burbujas€" pero aun así lo considera el mejor de su vida: "Ha habido momentos duros, pero me he mantenido fuerte y ha acabado de la mejor manera". También se ha referido a su último triunfo y ha dicho que lo mejor de todo ha sido "poderlo compartir con mi pareja".se deshizo en halagos hacia su chico y confesó que la estabilidad que ha logrado al lado dela hace ser mejor en la pista y rendir más, poniendo de manifiesto lo enamorada que está de él del que solo puede decir que "es maravilloso" y dando gracias a la vida porque lo pusiera en su camino.