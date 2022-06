Imanol Arias carga de nuevo contra 'Cuéntame' y azota a sus guionistas

Hace unas semanas, Imanol Arias cargaba contra la serie en la que ha trabajado durante más de 20 años, 'Cuéntame' y sacaba a relucir algunos temas que hasta el momento no se conocían, pero lejos de quedarse en una simple anécdota, este lunes el conocido actor ha vuelto a cargar contra parte del equipo de la longeva ficción de TVE.



Imanol acudió como invitado al programa de Mercedes Milá, 'Mila vs. Milá', donde fue entrevistado por la presentadora en una charla durante la que los dos dieron buena cuenta del cariño que se tienen.





IMANOL ARIAS EN GUERRA CON 'CUÉNTAME'

durante su paso por el espacio televisivo de Milá, entre los que se encuentran algunos como los presuntos delitos fiscales que habría cometido o, momento en el queArias hizo un repaso por su larga trayectoria profesional y ay luego mira qué de televisión he hecho", decía,, algo que él no tuvo problema en reconocer.", reconoció Imanol, que apuntó que"He hecho cuatro series de televisión, pero de protagonista absoluto y eso hace que seas tan popular que está por encima de si tienes un buen trabajo, de que se valore... la popularidad hay que manejarla al margen del trabajo, porque si no, te confundes", explicaba.A lo largo de la entrevista, también hubo tiempo para revivir el primer capítulo de la serie en la que Imanol Arias más años ha trabajado, ', puesto que no está de acuerdo con muchas de las formas de proceder del equipo., comentaba y confesaba que con las nuevas incorporaciones no acaba de entenderse:, decía, reconociendo que está "un poco rebelde".Ante el final de la longeva serie,, y parece que ve su futuro sobre las tablas del teatro: ". Y supongo que seguiré trabajando, después de una serie tan larga en televisión tienes una sequía sobre esto", aseguraba.