Emilia Clarke desvela nuevos detalles del spin-off protagonizado por Jon Nieve

El universo 'Juego de Tronos' sigue dando para mucho, y al parecer lo hará durante mucho tiempo. El primer spin-off de la aclamada serie, una precuela que se sitúa cientos de años antes que la historia original y que lleva por título 'La casa del Dragón', está a la vuelta de la esquina, la serie protagonizada por la familia Targaryen estará disponible a partir del próximo 21 de agosto en HBO.



Sin embargo, lejos de lo que algunos pensaban, esa será solo la punta del iceberg, y es que entre los muchos proyectos relacionados con la obra de George R.R. Martin, hay uno que ya ha sido confirmado, el spin-off centrado en la figura de Jon Nieve y lo que ocurrió con él tras el final de 'Juego de Tronos', así lo ha desvelado Emilia Clarke.



La actriz que interpretó a Daenerys ha confirmado el proyecto y ha asegurado que fue impulsado por el propio Kit Harington, el actor que se encargó de dar vida a Jon Nieve.





EMILIA CLARKE DESVELA DETALLES DEL SPIN-OFF DE JON NIEVE

ha concedido una entrevista a la BBC en la que, que prepara HBO y que salió a la luz hace unos días.La conocida actrizy además ha desvelado que ha sido Kquién, afirmó en sus declaraciones al citado medio, donde también reveló que la serie, y aunque no pudo asegurar que el spin-off ya cuente con la luz verde de la plataforma de streaming, sí dejó claro que, Daenerys Targaryen,de alguna forma en este futuro spin-off, la protagonista de 'Last Christmas',, cabe recordar que su personaje moría al final de la serie a manos del propio Jon Nieve:, dice sobre la posibilidad de volver a meterse en la piel del personaje al que dio vida durante ocho años.Sea como sea, a, por el momento,, pero en caso de recibir el permiso de la plataforma,en pantalla no solo a Jon Nieve, sino también, entre otros, y descubrir qué ocurrió con ellos tras los acontecimientos de la historia original.