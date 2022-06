Las chicas se convierten en mayoría y toman el control en 'El Conquis'

La lucha individual gana cada vez más terreno en 'El Conquis' y los conquistadores destapan poco a poco sus cartas.



En la primera prueba de la noche, los concursantes tuvieron que organizarse en equipos, momento en el que salieron a la luz sus verdaderas estrategias y lejos de tener en cuenta sus relaciones de amistad o compañerismo, decidieron elegir equipo basándose en sus posibilidades de ganar.



Sara decidió dejar de lado a su amigo Iri, para unirse a los ex Corocote, los que más pruebas habían superado hasta el momento, mientras que los que en la fase de grupos pertenecieron a los Yocahu prefirieron formar equipo con Line, una de las más fuertes, aunque han confesado en varias ocasiones que no se fían de ella y Aini, por su parte, se resignó a unirse Annie e Iri, una jugada que no le salió del todo mal.



UN GANADOR INESPERADO EN EL DUELO

▶?VÍDEO | Pese a no ser los favoritos, Aini, Annie e Iri se han llevado la ikurriña del juego de inmunidad. Los perdedores han sido Arruti, Sara y Unai, que han quedado fuera porque no llegaban a la cuerda que tenían más abajo #conquis23ETB https://t.co/Z7WRshLIO4 — El Conquistador (@el_conquis) June 20, 2022

DOS NUEVOS ELIMINADOS

▶?VÍDEO | Arruti se ha emocionado muchísimo al despedirse de su gran amigo Unai, eliminado en el duelo. Aini también se ha emocionado al decir adiós a Iñigo #conquis23ETB https://t.co/0vVjITyWZ1 — El Conquistador (@el_conquis) June 20, 2022

de este lunes fue uno de los clásicos del formato,. Para encontrar la cuerda, algo que no se le dio muy bien al trío formado por los antiguos Yocahu que terminaron dando vueltas por un manglar y para cuando dieron con la cuerda el resto de los equipos ya estaba muy adelantado.Finalmente, y, fueronquienes, mientras que Arruti, Sara y Unai fueron los que peor salieron de ella.Sin embargo, las nominaciones no iban a ser como ellos pensaban y lejos de quese convirtieran en los nominados,y eran ellos quienes tenían que decidirlo, un aprieto que terminó derivando en una discusión entre ellos que terminó con Sara como duelista, pero ella mostró su indignación y aseguró que debía serel nominado, puesto que era el que peor había hecho la prueba, algo que él aceptó.y tantocomoterminaron en la cuerda floja, sin embargo, Sara volvería a librarse por segunda vez de la nominación y es que en vez de nominar a un cuarto concursante, el equipo ganador debía quitar uno de los collares a un nominado para dárselo a otra persona., enviándolo al duelo junto a Iñigo y Unai.Annie quiere proteger a toda costa a las chicas de la edición, por lo que terminó convenciendo a sus compañeros para salvar a Sara y darle el collar a Jokin, convirtiéndo, tras el duelo, a las chicas en mayoría dentro del concurso.El duelo que enfrentó a, y en el que, consistía en encender varias antorchas y utilizar una de ellas para romper una tirolina. Los tres se quedaron con poco fuego, por lo que obtuvieron permiso para bajarse de la estructura y conseguir una nueva antorcha.Iñigo y Unai prefirieron no perder el tiempo y seguir con el poco fuego que tenían, sin embargo,quiso probar suerte bajando por una nueva antorcha, un movimiento que terminó otorgándoleal menos una semana más.