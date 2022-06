Álvaro Morte desvela la curiosa forma con la que se ganaba la vida en sus inicios

Este lunes, 'El Hormiguero' daba comienzo a una nueva semana de entrevistas y recibía en plató al actor Álvaro Morte, que acudía al programa para presentar su nuevo trabajo.



Además, también charló con Pablo Motos sobre su carrera y desveló algunos datos de lo más curiosos sobre sus inicios profesionales.



El intérprete reveló que sus inicios en el mundo de la interpretación no fueron especialmente fáciles, y para abrirse un hueco decidió trasladarse a Dublín e intentar ganar algo de dinero extra, sin embargo, las cosas no salieron como imaginaba y en el tiempo que estuvo en la capital irlandesa no le fue tan fácil encontrar trabajo como él había pensado en un principio, pero aun así, Morte supo tirar de ingenio.





LA DIVERTIDA ANÉCDOTA DE ÁLVARO MORTE EN IRLANDA

, al coincidir con una época de crisis laboral,para conseguir un empleo.", confesaba entre risas en el plató de Trancas y Barrancas.Aunque estaba muy predispuesto a ganarse la vida como profesor de flamenco,a sus posibles alumnos, puesto que el mundo del teatro llamó a su puerta justo en ese instante.", aseguró el protagonista de 'La Casa de papel'.Desde entonces,, el último de ellos, 'y narra su primera vuelta al mundo.El proyecto esdonde la música ha jugado un papel fundamental, ya que para el intérprete, la creación de un personaje siempre va acompañada de una banda sonora, y en esta ocasión ha elegido el rock and roll, un tipo de música que según él hubiera elegido el aventurero por la sensación de hermandad que transmiten., conocido por su participación en películas como