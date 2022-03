'Élite' vuelve con muchos frentes abiertos

El Festival de Málaga ha sido el escenario escogido para la presentación de la nueva temporada, quinta y de momento última, de Élite, que se podrá ver en Netflix a partir del próximo 8 de abril, y que arrancará con muchos frentes abiertos.









Las primeras imágenes de la nueva temporada (en Málaga solamente se han mostrado cinco minutos de metraje) muestran un ambiente más adulto, pero también más caótico. El actor Omar Ayuso cree que "es una cosa que también ha pasado en otras temporadas; en una fuegos artificiales, y la siguiente vive del humo y las cenizas de esos fuegos; esta creo que es de esas". Y Georgina Amorós opina que "es una temporada de cambio, de recoger cosecha, oscura, introspectiva y a mi me gusta mucho el proceso de Cayetana que deja de mirar fuera y de ocuparse de los demás para ocuparse un poco más de ella".

VIVIR EL ÉXITO



Frente a la visión de Élite como una serie para adolescentes, Amorós no cree que "la serie esté destinada a un público concreto, sino que te puedes sentir identificado tengas la edad que tengas o estando en el estatus social que estés". Otra de las jóvenes intérpretes, Claudia Salas, afirma tener "momentos de reflexión y de conflictos, bueno, mil cosas que me pueden pasar en el día a día, que se están contando en la serie". Y Omar Ayuso, que asegura sentirse muy identificado con su personaje, enfatiza que "la serie tiene algo que vale para todos y es esta ansiedad por generar una máscara y mantener esa máscara de cara a la galería, que es una cosa con la que luchan todos los personajes de esta serie y todas las personas del siglo XXI".

En el mundo de Élite, como en la sociedad en general, tienen mucho peso las redes sociales y su influencia. Un fenómeno que, opina Georgina Amorós, es un arma de doble filo y que conviene hacer un muy buen uso de las mismas. "Creo que te puede crear mucha ansiedad y si a los tiempos que vivimos, que parece que el éxito es no parar de trabajar y estar a tope todo el día, le sumas esta cosa de ver en redes que todo es maravilloso, es más ansiedad todavía. Va a llegar un día que va a ser insostenible".

Unas redes que son también canalizadoras del gran éxito internacional obtenido por la serie desde su estreno en 190 países del mundo a través de Netflix en octubre de 2018. Algo a lo que todos sus protagonistas han tenido y tienen que enfrentarse. Ayuso afirma contundente que "es muy marciano, creo que nadie, absolutamente nadie está preparado para asumir la fama, es antinatural, que te conozca todo el mundo no es normal, gente que tu no conoces, es algo bien raro. Yo lo he vivido como una montaña rusa, además mi proceso de crecimiento personal e individual se ha ido confundiendo con mi crecimiento laboral y como actor, y ahí se generan dos líneas distintas que cuando confluyen es maravilloso, pero cuando se cruzan (hace el gesto con las manos) es terrible". Y su compañera Claudia Salas reconoce sentirse relativamente incomodada aunque también tiene sus redes de protección. "Yo ya sabía dónde me metía, mi proceso fue más de miedos, de sentirte vulnerable, de anonimato: yo soy una persona más mía y de mi gente, y salir a la calle y no tener ese anonimato daba la sensación de que me han robado y no me han pedido permiso. Pero el resto, lo importante es tener una buena red de amigos y familia y un buen terapeuta –le mando un besito al mío–; hay mucha presión mediática, pero tú sigues siendo tú cuando estás en tu casa".

«El de Élite es un universo al que siempre me apetece volver, como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta y me anima", afirma Carlos Montero, creador de la serie.