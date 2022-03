Carlos Sobera se pica en 'First Dates' y le echa un pulso a un comensal

Antón fue uno de los comensales de este lunes en 'First Dates', sin embargo, hubo un aspecto de su físico que llamó poderosamente la atención de Carlos Sobera nada más verlo entrar.



El comensal casi no cabía por la puerta del restaurante, pero su gran tamaño no amedrentó al presentador, que no pudo evitar revelar su opinión sobre las dimensiones de Antón.



"Eres lo más parecido que he visto en mi vida a un armario empotrado...", soltó el vasco nada más verle aparecer, algo que Antón no se tomó mal, más bien lo contrario y explicó que "ahora mismo peso 115 kilos, es bastante, pero porque soy alto también, mido 1,94 centímetros y me gusta hacer culturismo, aunque me inicié desde muy temprano en el 'powerlifting'(levantamiento de potencia)".





EL PIQUE DE CARLOS SOBERA

UNA BUENA CITA

No es ningún secreto que, además de ser uno de los rostros más conocidos y queridos de la televisión, también saca a relucir, de vez en cuando, suLa noche de este lunes no fue menos y ante la buena actitud del participante madrileño,...", decía el conductor de 'First Dates' antes de retar a Antón a un pulso "con la izquierda, que es con la que no tengo fuerza", comentaba Sobera, mientras el comensal replicaba que "aparte del tamaño, que influye,, mejor no lo hagas porque también", aseguraba antes de vencer al conductor vasco y esperar a su cita.Parece que l, y es que tras ganar a, comenzó, una chica que aseguró en su presentación que "soy una persona a la que le encanta innovar y no le gusta nada la monotonía. Me gusta probar cosas nuevas en todos los ámbitos y dispuesta a cualquier nueva aventura", además también reveló que estudiaba Ciencias Físicas del Deporte, por lo quey fue decisivo a la hora de pensar en una segunda cita.. El joven aludió a la pasión que les une a ambos para decir que si de una forma de lo más original: "", le dijo a la chica, antes de queconfirmara que: "Me parece muy tierno".