‘Campo Vidal: Pasión por la información’, o el resumen de una larga carrera

BARCELONA – Varios virus afectan a nuestra sociedad y además del coronavirus hay otro, "también grave, llamado el virus de la desinformación, que se extiende a gran velocidad", según el periodista Manuel Campo Vidal, protagonista de un documental que acaba de estrenar Filmin. Campo Vidal: Pasión por la información es el título de la película que repasa la trayectoria de este comunicador,

Para Manuel Campo Vidal, el problema no son los nuevos formatos ni las nuevas tecnologías, sino "el afán por ser el primero en lanzar la noticia, aunque no de tiempo a comprobar la información". Otra causa del virus de la desinformación es la crisis económica general y la de los medios de comunicación en particular, cuyas formas de ingresos tradicionales han caído, "provocando dependencias que politizan el medio". "Muchos medios están atrincherados y obligan a sus redactores a alinearse, favoreciendo la polarización de la sociedad".

Manuel Campo Vidal ha vivido momentos políticos muy delicados en su larga vida profesional ya que, como él mismo recuerda en el documental, empezó a trabajar bajo el régimen franquista, vivió la Transición y, ya en democracia, consiguió sentar cara a cara a Felipe González y José María Aznar. "Desde el periodismo se puede hacer política –señala–, pero no política de partidos, sino política desde la sociedad civil, siempre respetando la verdad". "Un periodista necesita estar en contacto con los políticos, pero eso no significa que tenga que permitir la politización del medio", agrega.