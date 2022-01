El incontrolable ataque de risa de Carlos Sobera, en directo, en 'Secret Story'

Los seguidores de 'Secret Story' ya están disfrutando de su deseada edición de anónimos, y los concursantes no dejan de dar juego.



Aun así, la organización del formato ha pensado que no es suficiente y ha querido dar un punto todavía más emocionante a la gala de este miércoles, concretamente a la ceremonia de nominaciones.



'La casa de los secretos' ha incluido un loro, que tendría un importante papel en las nominaciones y sería testigo del paso de los participantes por el cubo para depositar su voto. Lo que el equipo del programa no se esperaba era el ataque de risa que terminaría provocando a Carlos Sobera.





LLORANDO CON GUS ?? #SecretGala1 pic.twitter.com/xHYdN3QGHN — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 19, 2022

EL ATAQUE DE RISA DE CARLOS SOBERA

Si los concursantes consiguen que Gus hable, los concursantes tendrán 6 puntos extra para nominar #SecretGala1 pic.twitter.com/6AmL6FmAtm — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 19, 2022

ALATZNE, LA CONCURSANTE VASCA, NOMINADA

Carmen, Álvaro, Héctor y Alatzne son los primeros nominados de esta edición... pero NO son definitivos todavía #SecretGala1 pic.twitter.com/KXF6cG8WAI — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 20, 2022

, el último participante en entrar a la casa de Guadalix, era e, y su cara lo decía todo.Al entrar en el lugar de las nominaciones,y se ha quedado sin palabrasUna vez superado el shock inicial, Carlosdentro del concurso. Sin embargo, un movimiento del exótico pájaro dejó en evidencia que el concursante no estaba precisamente cómodo con su presencia allí ypara volver a explicar al participante que contaba con un determinado tiempo para otorgar los puntos de las nominaciones a los compañeros que deseara.. Un nuevo aspaviento del concursante debido a su miedo al loro volvía a desatar la risa del conductor del espacio televisivo, que, y las lágrimas se le empezaron a escapar al explicar el importante papel que tendría el animal, otro intento sin éxito., eran las únicas palabras que alcanzaba a decir Carlos Sobera en ese momento.debido a su ataque de risa, p, y tambiény llevarse los seis puntos extra.Después del recuento de puntos de todos los concursantes, se pudo conocer el nombre de los cuatro primeros nominados de la edición.tras robarle el huevo de la inmunidad a Álvaro, por lo que no podían ser nominadas.el pasado jueves, por lo que solo quedaban tres nombres por revelar.Finalmente,han sido los concursantes con más votos de la casa, 10, 22 y 31 puntos, respectivamente,