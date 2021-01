Andrea Duro: "De no ser por 'Física o Química', probablemente no habría sido actriz"

Andrea Duro lidera el reparto de FoQ: el reencuentro, un especial que ha llegado diez años después del adiós de Física o Química y que le ha permitido volver a encarnar a Yoli, el personaje que le abrió, cuenta a Efe, un camino en la interpretación: "No estaba en mis planes ser actriz. Fue de rebote".

"La vida es supercaprichosa y maravillosa", dice Andrea Duro (Madrid, 1991) en una entrevista en la que desgrana y analiza su carrera como actriz, desde ese fortuito (y primer) papel como Yoli en Física o Química hasta sus proyectos actuales, entre los que destacan dos películas y el esperado reencuentro de los alumnos del colegio Zurbarán.

La madrileña siempre lo ha dicho, hacerse con el papel de Yoli "fue de rebote". Una oportunidad que se le presentó porque la actriz que supuestamente interpretaría al personaje abandonó el proyecto y el nombre de Andrea fue el primero en sonar para sustituirla. Una llamada que cambió su vida por completo: "No estaba en mis planes ser actriz". La intérprete es sincera y reconoce que "probablemente no habría sido actriz si no fuera por Física o Química", un proyecto al que ha vuelto, diez años después de que la serie se despidiera de la audiencia, con el papel en torno al que gira toda la trama. La boda de Yoli es el eje central y la causa principal por la que los alumnos y profesores del Zurbarán han vuelto a reunirse más de nueve años después de haber dicho adiós. Un reencuentro que supuso un shock para la madrileña: "Era demasiado increíble para ser verdad". "Mi representante me llamó justo antes de la pandemia, unos días antes, y me dijo: Te voy a contar una cosa que no te vas a creer", relata la actriz. "Me contó lo del reencuentro y que querían que el eje central de la trama fuera la boda de Yoli. Me parecía muy impactante, pero quise darle una vuelta. Quedé con Angy, que me dijo que le apetecía y que sabía que Maxi (Iglesias) y Adam (Jezierski) estaban por la labor y dijimos que sí", cuenta la actriz.

Reconoce que ella consideraba "indispensable" que "estuvieran todos los compañeros", pero que las vidas de los actores son muy complejas y las agendas "muy difíciles de cuadrar" (en relación a la ausencia de Úrsula Corberó, a la que se le hace algún que otro guiño con su personaje de Tokio en La casa de papel). "Lo ideal hubiera sido que hubiéramos podido estar todos, pero las circunstancias son así. Las cosas no pueden ser perfectas del todo, por desgracia", apunta la actriz, que vuelve a compartir escena con Angy, Maxi Iglesias, Sandra Blázquez, Adam Jezyerski, Leonor Martín, Andrés Cheung, Javier Calvo, Adrián Rodríguez, Ana Milán, Blanca Romero, Álex Barahona y Marc Clotet.

revolucionaria

Admite también que le daba "mucha impresión retomar el personaje de Yoli diez años después" y que le costó salir del bucle de pensar "que no sería capaz de poder volver" a meterse en su piel. Su truco durante el confinamiento para sumergirse de nuevo en la vida de Yoli fue, cuenta, volver a ver la serie. "Utilicé la cuarentena para verla de nuevo, pero desde otro punto. Descubrí una serie muy bonita, muy interesante y una serie muy buena que había aguantado mucho. Que la gente quiera seguir viéndola y que haya adolescentes nuevos que se enganchen ahora es increíble", dice.

Concretamente siete temporadas, desde 2008 a 2011, aguantó Física o Química en Antena 3. Una serie atrevida, arriesgada, irreverente y sin pelos en la lengua que se convertía en una auténtica revolución que atrajo a una generación adolescente que veía a aquellos jóvenes como referentes, ídolos que se atrevían a hacer y decir todo aquello que parecía prohibido.

Duro, Javier Calvo y Ana Milán se convirtieron en los tres únicos actores que permanecieron a lo largo de las siete entregas y ese "seguir al pie del cañón, temporada tras temporada", dice la actriz entre risas, fue clave para ser la "líder" del reencuentro. "Se iban los personajes principales y los pocos que quedábamos éramos nosotros tres. Al final aguantas ahí y se acuerdan más de ti y cuando llega un reencuentro así te dan un poquito más de protagonismo, pero tampoco mucho más", comenta.

La actriz, que está pendiente de estrenar los largometrajes Con quién viajas y Xtremo, reconoce que el reencuentro de Yoli y Fer era uno de los más especiales para ella: "Los momentos con Fer me hacían una ilusión que me moría. Con Javi Calvo parece como si no hubieran pasado los años. Todo salía y se movía igual", relata. Una experiencia de tres semanas (y dos capítulos) que le ha permitido volver a trabajar con el reparto con el que más ha disfrutado en su carrera. "He trabajado con repartos maravillosos con los que me he sentido muy bien, pero ninguno como el de FoQ", concluye la actriz, que reconoce que "sería feliz" si la serie volviera.

