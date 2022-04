Fortnite recauda 144 millones de dólares de ayuda para Ucrania

Epic Games ha logrado recaudar con las ganancias de su videojuego Fortnite 144 millones de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania, que serán distribuidos a agencias de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos. "Nuestra gratitud más profunda para todos los que se han unido a nosotros en apoyo de los esfuerzos de ayuda humanitario para la población afectada por la guerra en Ucrania", subraya la firma en la cuenta de Fortnite en Twitter.





Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine.



Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn