Cómo evitar que te añadan a un grupo de Whatsapp en el que no deseas estar

Los grupos de Whatsapp suelen se de lo más comunes en nuestras relaciones sociales y telemáticas. Para bien y para mal. En más de una ocasión nos hemos encontrado al entrar en la popularísima aplicación de mensajería que alguien nos había incluido en un grupo con otros contactos. Muchas veces son grupos interesantes, de trabajo, estudios, familiares o amigos, pero esos grupos a veces se llenan de material y mensajes para los que no habían sido creados y nos hacen perder tiempo, eficacia y paciencia.

La aplicación de mensajería tiene una función que nos permite evitar entrar en un grupo que no deseamos formar parte. No es necesario descargarnos ninguna aplicación para lograrlo, sino que se puede lograr desde la propia aplicación de Whatsapp.

Para conseguirlo, deberemos dirigirnos al apartado de 'Configuración', y una vez allí, entraremos a la categoría de 'Cuentas'. En este apartado tendremos que clicar el botón de 'Privacidad'. Para rematar solamente tendremos que encontrar la pestaña 'Grupos'.

Cuando nos encontramos en este paso, la aplicación nos muestra un total de tres opciones a valorar. La primera de ellas y es la que está por defecto es 'Todos'. Esta situación provoca que cualquier persona que tenga nuestro teléfono puede integrarnos dentro de un grupo.

La segunda opción es 'Mis contactos', con lo que solamente las personas que tengamos agregadas en nuestra agenda tendrán derecho a ponernos dentro de un grupo que ellos han creado.

Finalmente, la última opción, que es la que más nos puede interesar, es 'Mis contactos, excepto€'. En este apartado podremos prohibir a las personas que no deseemos que nos agreguen a ningún grupo, sabiendo que acostumbran a ser ellos los que crean en numerosas ocasiones estas comunidades virtuales.

Pese a que prohibimos que directamente nos agreguen a un grupo, siempre recibiremos una solicitud pidiendo si estamos interesados en formar parte de la comunidad.

En caso de optar por no entrar, deberemos dar explicaciones del porqué hemos decidido no acceder a la petición.





Cambio en la forma en la que otros usuarios nos cotillean la cuenta



En las últimas semanas ha habido cambios en lo que a la hora de 'Ultima conexión' se refiere. Para muchas personas esto había desaparecido repentinamente. No se trata de que esas personas te hayan bloqueado o que hayan cambiado su configuración, sino que Whatsapp cambia para siempre la visibilidad de la última hora en línea de los usuarios desconocidos, es decir, aquellos con los que nunca se ha intercambiado mensajes o no nos han incluido en su lista de contactos.

Según el soporte técnico, se trata de un cambio fruto de las nuevas políticas de Seguridad y Privacidad. "Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios estamos haciendo que sea más difícil para las personas que no conozcas y con las que no has chateado que pueda ver tu última conexión en Whatsapp. Esto no cambia nada entre ti y tus amigos, familia y compañeros de trabajo a los que conozcas o con los que te hayas mensajeado antes", señalan desde la propia Whatsapp.