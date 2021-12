Cómo evitar las estafas 'online'

Llega una de las épocas del año de más consumo: la Navidad. Aunque es cierto que casi la mitad de los españoles señalaba en una encuesta de Idealo que iba a comprar los regalos durante el Black Friday (el pasado 26 de noviembre), todavía quedan muchas personas que aún no saben ni qué van a regalar. Por eso, durante estas semanas los ciber delincuentes aprovechan para hacer su agosto particular, ya que aumentan las compras a través de internet, sobre todo desde que comenzó la pandemia. Pero, ¿qué se puede hacer para evitar un engaño por su parte? Aquí van algunos consejos.

Lo primero de todo es asegurarte de que la web que visitas es segura y correcta. Para ello, comprueba que comienza por https y que aparece a la izquierda un candado cerrado. Eso significa que la información está cifrada y, por tanto, los datos del usuario se encuentran protegidos. También es importante el método de pago, y por ejemplo es seguro hacerlo mediante la plataforma Paypal, ya que no es necesario incluir datos de tarjeta. Pero si no se tiene cuenta o la web no dispone de esa opción, se recomienda pagar con una tarjeta secundaria, de recarga, por ejemplo.

Por otro lado, si se trata de una web menos conocida o en la que no has comprado nunca, conviene buscar referencias y opiniones de otros usuarios.

Herramientas



Sin embargo, no solo los ciber delincuentes nos engañan al comprar por internet. A veces, tanto online como offline son las propias empresas las que cambian los precios solo para determinadas fechas para hacernos creer que los productos están muy rebajados. Por ejemplo, los días previos a publicar las ofertas, suben los precios para que parezca que los han bajado. Se han dado casos incluso de que en tiendas físicas se han colocado carteles llamativos anunciando nuevos precios y al levantarlos, aparece el mismo importe en el cartel antiguo. O, ¿por qué en una web aparece un producto con un precio y otro vendedor lo tiene mucho más barato?

Para evitar estos fraudes y averiguar cuál puede ser el precio real o más cercano, existen herramientas que podemos descargar o usar a través de la web. Están diseñadas especialmente para las grandes plataformas de compra y venta como Amazon. Por ejemplo, una de ellas es Keepa, que se agrega al navegador y permite ver gráficos completos del historial de precios de 1.900 millones de productos de Amazon. También alerta de caídas de precios y disponibilidad, y compara los precios internacionales de la plataforma, entre otras opciones.

Por su parte, la web Verificador de ofertas busca en más de 30 millones de productos a lo largo de 500 webs monitorizadas en España para comparar los precios. Solo es necesario pegar el link de la página en la que hemos encontrado la oferta y si la tiene registrada, mostrará un histórico de precios para asegurarnos de que la oferta es buena.

Idealo va más allá y avisa del dinero que se ahorra con cada oferta y, además, en qué tienda se encuentra más barato el producto que queremos. Da la opción de establecer un precio ideal y, cuando el buscador encuentre el artículo a ese precio, lo notificará. También cuenta con cientos de análisis de productos y opiniones de usuarios, por lo que además de buscar el mejor precio, ofrece consejos que te ayudarán a decidirte por el mejor producto. Se trata de uno de los comparadores de precios más destacados de Europa, con más de 110 millones de ofertas de entre más de 11.000 tiendas online.

En su web o app (disponible para iOS y Android) se pueden buscar artículos por categorías e incluye tendencias de todos los sectores.

Para encontrar las mejores ofertas también nos sirven los comparadores Ciao! y Kelkoo, que pertenecen al mismo grupo empresarial (por eso las webs son casi idénticas). Al buscar un producto y pinchar en la opción de comparar precios, muestra una selección de productos iguales o similares con sus precios y la web donde se pueden adquirir.

Y Shopmania funciona de manera similar a Idealo, con posibilidad de buscar por categorías, aunque no permite crear alertas. Si eres de los que prefiere hacer la compra online, incluso de regalos, apunta estos consejos y no dejes para última hora los pedidos. ¿Por qué? Este año existe más riesgo de quedarte sin ellos debido a que algunas empresas están teniendo dificultades para encontrar contenedores que transporten sus productos por mar, o incluso existe escasez de los propios productos, como ocurre con las videoconsolas PlayStation 5 y Xbox Series X desde su lanzamiento hace un año.

El precio depende de quién seas (y cuándo lo hagas)



La información es poder, y así queda demostrado con los algoritmos de venta online que hacen que el precio fluctúe en función de quién esté dispuesto a comprar el producto, conociendo de antemano datos como el sexo, país, edad, incluso desde qué tipo de terminal se está buscando el artículo. Además, estos algoritmos calculan cuánto puede costar un producto en tiempo real según la oferta y la demanda. Pero también se les puede engañar. Por ejemplo, una recomendación es buscar lo que queramos en el móvil pero comprarlo a través del ordenador. Se da el caso de que seguramente pagará más por una habitación de hotel alguien con un móvil de gama alta que con un ordenador desde casa. También es útil navegar con la versión de incógnito.



Igualmente, es útil conocer las mejores horas y los días adecuados. En el caso de comprar un billete de avión, son los martes por la noche y los miércoles por la mañana, ya que la mayoría de los billetes de clase turista salen a la venta los lunes, y esos días los precios bajan porque no se han vendido. Además, haz creer al algoritmo que estás indeciso y no compres rápidamente; deja el carro de la compra en trámite durante un tiempo. Estos son solo algunos consejos para conseguir el mejor precio y que no te la cuelen los algoritmos por navegar desde un sitio u otro.