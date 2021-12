Lo más buscado en Youtube 2021

El vídeo en el que Ibai Llanos nos muestra su nueva casa-taller es, con más de 8 millones de visualizaciones, lo más visto en el ranking por país en la plataforma de vídeos Youtube. Al tratarse de un vídeo global, al que se puede tener acceso desde cualquier parte del mundo, no sabemos desde que país vienen todas esas visitas, aunque los propietarios de los vídeos tienen un sistema de estadísticas que les da ese tipo de información además de la franja de edades, la hora del día en el que más éxito tiene o que tipo de dispositivo han utilizado para enchufarse a Youtube.



Aunque siempre hablamos de los nuevos canales de comunicación que utilizan los jóvenes, el contenido más visto no difiere mucho del que nos ofrecen las clásicas revistas del corazón en papel, "la vizcondesa nos muestra su mansión en las afueras de la ciudad". La gran diferencia es que el formato del vídeo nos permite mostrar o escudriñar cada uno de los rincones de la mansión de Ibai, aunque hay un detalle importante, tiene una duración de 36 minutos que puede ser el tiempo que me va a llevar leer toda la revista de papel.

Lo que ha convertido a Youtube en una de las herramientas más utilizadas es que ha sabido popularizar las emisiones en directo. Cada día eventos tan simples como la presentación de un libro o de un equipo de baloncesto infantil se están transmitiendo utilizando un simple teléfono móvil.



La segunda parte de todo esto es que si no llegamos a estar conectados en ese momento, siempre podremos acceder a su visualización en cualquier momento ya que todo queda para la historia en Youtube. No es descabellado pensar que algún día se emitan reuniones de vecinos o de la asociación de padres del colegio, para los que no puedan asistir. Por tanto, lo más visto no tiene porque ser lo más importante o más interesante ya que la lista suele incluir todo tipo de temas, desde música, deportes, accidentes o aficiones que no tienen nada que ver con nuestros gustos.

No sé si tienes muchos amigos aficionados a pintar cuadros, que yo recuerde ahora mismo no tengo ninguno. Lo comento porque el segundo vídeo más visto por aquí se titula Cómo dibujar una pareja caminando bajo la lluvia / Pintura acrílica roja. Es verdad que cuando lo ves te sorprende con que facilidad y con que trucos alguien es capaz de hacer un cuadro que a simple vista tiene calidad de obra de arte.



Pero lo curioso es que cuatro de los vídeos más vistos se corresponden con partes de programas de televisión que igual en directo no tuvieron una audiencia millonaria pero que si la han conseguido a través de Youtube. Los propios programas como El Hormiguero, La Resistencia o El Conquistador saben que su audiencia no puede estar pendiente de una hora y un día concreto, y han sabido facilitar a sus espectadores la posibilidad de volverlo a ver. Todavía hay cadenas de televisión y programas que se empeñan en ocultar sus contenidos, creyendo que de esa forma pierden a la hora de monetizar.

No me gusta escribir sobre el ranking mundial de visualizaciones o de canales con más suscriptores. Lo encabezan países como India y no está China porque sus ciudadanos tienen prohibido su acceso. A nivel global El Rubius ocupa el puesto 50 con 40,2 millones de suscriptores y Vegetta el número 77 con 32,6 millones. El vídeo más visto en el mundo es Baby Shark Dance con cerca de 10 mil millones de visualizaciones. Puede que después de verlo te pase como a mi y no entiendas de que depende el éxito de un vídeo dentro de Yotube.

@juandelaherran