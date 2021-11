Xbox Game Pass ofrece una suscripción gratuita a Crunchyroll Premium

Microsoft y Crunchyroll han cerrado un acuerdo que permite a los abonados de Xbox Game Pass Ultimate con suscripción activa disfrutar de 75 días del servicio streaming de modo gratuito. Crunchyroll es una plataforma de transmisión líder en el mundo del anime que mantiene una base de contenido gigantesca y la promoción parece responder a la agresiva política de incentivos del servicio de la Casa de Redmond, que ya ha ofrece a sus suscriptores acuerdos similares con plataformas como Disney +, Spotify y Discord.

En todo caso, no es la primera vez que Microsoft y Crunchyroll se asocian, recientemente acordaron proporcionar tres meses de Xbox Game Pass para PC a los suscriptores del servicio de transmisión de anime, y aparentemente las empresas deberían continuar combinando nuevas acciones, algo que en principio parecía complicado, sobre todo después de la compra de Crunchyroll por Sony.

El plan de suscripción del incentivo se corresponde al modelo Crunchyroll Premium: Mega Fan extensible durante un periodo de 75 días, en los cuales se permite al usuario acceso a más de mil series japonesas, además de la emisión de las más actuales con tan solo una hora de diferencia desde su estreno en Japón. Entre los títulos principales que puedes encontrar en su amplio catálogo tenemos 'My Hero Academy', 'Hades', 'Dragon Ball', 'One Piece' y 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba', además de muchos otros éxitos.

Para canjearlo, simplemente dirígete a la ventana de promociones en el menú de la consola Xbox, la aplicación Xbox Game Pass en iOS y Android para teléfonos móviles o en PC con Windows. La promoción se mantendrá activa hasta el 8 de febrero de 2022. Una vez activado, es importante tener en cuenta que la renovación de este servicio se realizará de manera automática cuando finalice el periodo gratuito, a menos de que se cancele.