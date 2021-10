Parece que por fin hemos conseguido quitar la mala imagen que tienen los robots y hacer que se vea como una ventaja en la producción y en la calidad de vida de los trabajadores. No, la robótica no ha venido para quitar puestos de trabajo, ha venido para crearlos. Están haciendo las tareas repetitivas, automáticas, las que ningún trabajador debería estar haciendo. Si un robot es capaz de bajar a la mina y realizar esas tareas, no creo que ningún sindicato se atreva a decir que están robando empleos.

Cada día son mas sofisticados, hacen las cosas con mucha mas precisión y nadie puede concebir la industria actual o futura sin ellos. Todavía tienen que evolucionar y mejorar y para ello hace falta crear muchos puestos de trabajo en muchos de los niveles de la fabricación de robots. Necesitamos diseñadores industriales que sean capaces de conocer las necesidades de nuestras empresas y convertir eso en un diseño que se pueda confeccionar gracias a un robot. Necesitamos programadores que sean capaces de crear software avanzado que permita conectar, comunicar y hacer que toda la cadena de producción funcione al mismo compás. Necesitamos matemáticos, ingenieros, físicas, químicas, programadores y entusiastas de la tecnología.

El presente por el momento no está garantizado, tenemos muy pocos alumnos que hayan optado en este curso por estudios STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Pero el futuro parece que va a estar mejor. Cada vez más niños, y espero que también se vayan poco a poco animando más niñas, cambian el balón de las extraescolares, por la robótica o la tecnología. En edades tempranas puede ser tan útil aprender tecnología como aprender idiomas o practicar un deporte. En nuestros colegios deberíamos integrar la robótica o la tecnología en todas las asignaturas. Un robot programado por los alumnos puede ayudar a aprender inglés. Los lenguajes de programación se pueden utilizar para dar vida y realidad a las matemáticas. Es más fácil explicar electricidad con un led y una placa como arduino que permita cambiar los colores, la intensidad o miles de ejercicios de física que pasan de ser teoría a ser práctica.

De verdad que la robótica es divertida. En la actualidad es casi un juego de niños, gracias la los kits que podemos encontrar. Pero mucho cuidado, los robots no son juguetes y muchas empresas se están lucrando haciendo creer que sus juguetes son autómatas programables, cuando en realidad no dejan de ser un coche teledirigido con un teléfono. Te voy a poner un solo ejemplo de los kits que podemos encontrar para jugar y aprender robótica en casa. Todos hemos oído hablar alguna vez de Internet de las Cosas (IoT), de la casa domótica o de los sensores que van a ser capaces de revolucionar nuestra salud y calidad de vida. Construir una casa en miniatura con la que abrir y cerrar las puertas o ventanas, poner luces controladas por el teléfono móvil o fabricar tu propio sensor de CO2 es una realidad por menos de 100 euros. Pero esta maqueta robótica utiliza los mismos dispositivos electrónicos que los que se usan en la vida real para fabricar una cerradura con la que abrir o cerrar nuestra casa con un smartphone. Estamos hablando de aprender a construir ejemplos reales, no estamos construyendo un castillo con piezas de plástico, estamos haciendo algo real. Igual es pronto pero si ya piensas en un regalo de Navidad, un curso o un kit de robótica son un regalo con mucho futuro.

@juandelaherran