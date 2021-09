El cambio climático pone en peligro de extinción al dragón de Komodo

El dragón de Komodo (Varanus komodoensis) el lagarto más grande del mundo, dotado de unas capacidades de supervivencia literalmente bíblicas, acaba de entrar en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por estar cada vez más amenazada por los impactos del cambio climático.



La especie, que ha pasado de considerarse "vulnerable" a "en peligro", es endémica de Indonesia y se encuentra únicamente en el Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad, y tambiñen en la vecina isla Flores.



Los dragones de Komodo pueden llegar a medir 3 metros y pesar hasta 90 kilogramos. Otra de sus particularidades reside en que puede detectar a sus presas desde hasta 12 kilómetros de distancia y su saliva es muy venenosa, lo que puede impedir la coagulación de sangre.





The Komodo dragon, the world's largest lizard, is now listed as #Endangered according to the latest @IUCNRedList, released at #IUCNcongress. Rising sea levels caused by #ClimateChange are a major threat https://t.co/K6AVvzhMHY pic.twitter.com/ImeJaiJFV2