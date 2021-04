Estar en el mapa

cASI todos utilizamos la aplicación de Google Maps para navegar ,encontrar calles o hacer que nos guíe con nuestros coches para llegar a nuestros destinos. Desde hace años la compañía ha tratado de extender su uso como un buscador de negocios. Si estás en una ciudad desconocida y buscas una farmacia de guardia, solo tienes que abrir tu móvil, poner la aplicación Google Maps y con el término de búsqueda farmacia te aparecen los resultados de las que hay alrededor del punto en el que te encuentras. Lo malo es que todavía muchas empresas o negocios locales no saben que para aparecer allí y mostrar nuestro horario o incluso ofertas son ellas mismas las que se tienen que dar de alta mediante la aplicación Google My Business.

Lo primero que tienes que hacer es reclamar la propiedad de tu negocio o darte de alta con todos tus datos. Es importante que des tus horarios y calendario de fiestas, para que los usuarios puedan saber si estás abierto y no se lleven una desilusión. Ten en cuenta que con el sistema Google Local Guides, tus clientes podrán valorar todos tus servicios y solamente desde aquí podrás responderles y tener un control sobre las fotos que suben o sus comentarios. Otro apartado importante es el del catálogo de productos. Si lo deseas puedes subir una foto, indicar el precio y tener un pequeño comercio electrónico, eso sí, para que compren en tu local. Un apartado muy importante es el de las estadísticas. Ayudar a entenderlas te puede permitir conocer quiénes te buscan, si tienen dificultades para encontrar tu sitio. No es la primera vez que nuestra posición en el mapa no coincide o que el camino por el que nos manda el sistema GPS da un rodeo absurdo. Pues bien, es aquí precisamente donde, como administrador de tu negocio, le puedes decir a Google que corrija la posición o el número de tu calle. A veces tu entrada no coincide con el nombre de la calle, pues tu mismo vas a poder colocar el icono en el punto que creas que es el más adecuado. Algo que está de moda son los recorridos virtuales por el interior de los comercios. Desde aquí podrás contratar una empresa para que te grabe la experiencia interactiva en 360° para mejorar tu visibilidad online y generar más tráfico hacia tu empresa.

Puede que creas que estos mapas son los únicos, pero también tienes que estar dado de alta en dos mapas y servicios parecidos. Por un lado Microsoft cuenta con el llamado Bing places for business que te dará de alta en su aplicación de mapas. Seguramente no es la aplicación más conocida del mundo y, aunque es un servicio muy utilizando en Estados Unidos, aquí tiene un uso importante asociado al buscador Bing. Como administrador tendrás funcionalidades muy similares a las de Google Maps pero además podrás sincronizar todos los datos de una aplicación con los datos de la otra, no tendrás que trabajar el doble.

Y por supuesto si tienes un iPhone o utilizas en tus dispositivos el sistema operativo iOS, estarás preguntándote si el sistema de mapas de Apple tiene algo similar. En este caso se llama Apple Maps Connect y tendrás que darte de alta creando una cuenta o utilizando la que tienes de su tienda de aplicaciones. Si no tienes un dispositivo de su marca no puedes acceder a sus mapas, pero recuerda que es uno de los teléfonos más vendidos y que por tanto deberás estar allí para llegar a esos millones de usuarios. Una vez dado de alta, dile a un amigo que tenga un iPhone que te busque en los mapas para garantizar que estás bien posicionado.

@juandelaherran