¿Cómo evitar la estafa del falso técnico de Microsoft?

El Centro Vasco de Ciberseguridad ha detectado un repunte de la llamada estafa del falso soporte técnico de Microsoft, especialmente en Araba.

Este tipo de fraude consiste en que los cibercriminales llaman a números de teléfono haciéndose pasar por miembros de un soporte técnico, habitualmente de Microsoft, con el pretexto de que han identificado algún problema en el equipo de la persona que recibe la llamada. Generalmente, se trata de personas que hablan en inglés y a las que apenas se entiende en castellano. El supuesto técnico trata de convencer a la víctima de que su ordenador se encuentra infectado por un virus y que está llevando a cabo ataques a otras entidades, mencionando incluso posibles problemas legales. Una vez que consigue la atención de la víctima, se ofrece a solucionarlo examinando el sistema. Para ello, indica los pasos para instalar un programa de acceso remoto con el que conectarse al equipo.

A continuación, el estafador muestra una serie de pantallazos con los que supuestamente enseña cómo ha localizado y eliminado la infección. Tras ello, solicita un pequeño pago por el servicio, para lo que la víctima ha de conectarse con su banco para realizar la transferencia. Como el delincuente está controlando el ordenador, toma la identidad de la víctima y, en vez del dinero reclamado, incrementa esta cantidad hasta el límite que posibilite la entidad bancaria.

¿Cómo evitarlo?

El Centro Vasco de Ciberseguridad informa de que ninguna empresa de Internet, a excepción de operadoras de telefonía, llama a usuarios para arreglar problemas en sus equipos. Y en esos casos, hay una reclamación previa por parte de la persona afectada.

Microsoft, en particular, indica que no envía mensajes de correo ni realiza llamadas de teléfono que no haya solicitado el usuario para pedir información personal o financiera ni para proporcionar soporte técnico para reparar un equipo. "Cualquier comunicación con Microsoft deberá ser iniciada por usted", dice. En este sentido, recomienda no autorizar a empresas o personas desconocidas el acceso al equipo.



En cualquier caso, si usted ya ha atendido la llamada, corte inmediatamente sin aportar información ni descargar ningún software, anote el teléfono e informe a la Ertzaintza. Y en caso de haber ejecutado cualquier aplicación de acceso remoto, retire los permisos y desinstálesela cuanto antes. Es más, desconecte Internet mientras se borra.

Además, los expertos en ciberseguridad aconsejan utilizar un antivirus para limpiar el equipo y cambiar las contraseñas de acceso a aplicaciones y webs bancarias.