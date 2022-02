Una buena historia€

No es lo mismo que un buen tuit

Esta disculpa pública le honra, pero debería hacerse a todas las personas aludidas. No se puede vapulear en las redes gratuitamente a una persona sin contrastar mínimamente el hecho en cuestión. Se abusa de esta mala praxis. En todo caso, bienvenida la reflexión y reacción. https://t.co/2XRv5zV1HZ pic.twitter.com/f30GeHQ4nE — Gorka Urtaran Agirre (@gorka__urtaran) February 9, 2022

Más información

¿¡Errores!?

Ayuso, sobre la Iglesia: "Todas las instituciones cometen errores [...] Pero, ¿quién cuestiona el patrimonio que nos deja, las tradiciones? ¿Cuánto aporta a España la caridad, solidaridad, los valores y el consuelo? ¿Cuánto cuesta eso? Eso no se cuenta" pic.twitter.com/LztTR4lQtA — El HuffPost (@ElHuffPost) February 8, 2022

"Dos horas"

El periodismo ha abandonado las historias: ya solo importan. Incluso las crónicas parecen formatos para románticos, como las cámaras analógicas de fotos. Pero sigue habiendo buenas historias, como la que leemos en República.com sobre la posibley esa parte del entorno de latan próxima a los miembros de ETA, en concreto, entre Jesús Loza, entonces delegado del Gobierno español, con abogados como Julen Arzuaga y Txema Matanzas, o el miembro de ETA Jorge García Sertucha. Entre ellos habrían hablado de una relación "dopada" para favorecer a terroristas condenados.Sin embargo, la posibilidad de tener entre manos una buena historia sigue dando un subidón no ya a periodistas, sino a personas de cualquier otro sector con una cuenta en. Y luego, pasa lo que pasa: Rafael Varón ha registrado una carta lamentando "sobremanera" el "error de apreciación" que le llevó a escribir un hilo en Twitter criticando con dureza a instituciones públicas de Gasteiz. El alcalde, también mencionado en los tuits,y recuerda que "no se puede vapulear en las redes gratuitamente a una persona sin contrastar mínimamente el hecho en cuestión".Soy muy crítico con elde hoy, y creo que especialmente desde quehemos desaprovechado una oportunidad inigualable para desmarcarnos de quienes lanzan bulos o, simplemente, hablan de temas que dan pie fácilmente a la. Pero también creo que la ciudadanía se ha desentendido y se limita a exigir información a cambio de nada mientras participa en campañas llenas de mentiras, como podemos apreciar en el extenso reportaje en Maldita.es sobre lospara explicar "cómo los bulos de la crisis migratoria afectaron a la convivencia".Ni todos los periodistas colaboran con medios que intoxican, ni todos los políticos roban, ni todos los curas son pederastas y violadores. No obstante, sobre esto último es inevitable pensar quemuy preocupante. Ante las evidencias (empezando por la de que no hablamos de una práctica generalizada), lo que no tiene sentido es calificar de "errores", como hace, unos abusos sexuales a menores que son delito y que han llevado a suicidios, a traumas de por vida y a sufrimientos personales inimaginables, solo por posicionarse frente a la izquierda.Esta línea en Eldiario.es sobre el serial deles maravillosa: "El ex líder de Ciudadanos pide una indemnización por despido de 500 días por año trabajado cuando él reclamaba que fuera de 20". Pero la grave de verdad me parece esta otra: "El bufete de abogados reta a Rivera a, condición que supondría que se hiciese público su salario y sus condiciones laborales. Fuentes del sector citadas por El Confidencial sitúan su retribución por encima de los 450.000 euros" cuando "según el registro de horas, Rivera".