Sasaki vence desde la 'pole' una carrera dominada por Guevara

El japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) consiguió la primera victoria de su carrera deportiva después de 95 grandes premios disputados y partiendo desde la "pole position" del Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 en el circuito TT Assen, si bien la carrera la dominó desde la segunda vuelta hasta casi dos vueltas del final Izan Guevara (GasGas).



Guevara dominó buena parte de la carrera pero a dos vueltas del final no pudo resistir el ataque de sus rivales y sólo las caídas que se produjeron entonces le permitieron conseguir una segunda posición, justo por delante de su compañero de equipo y líder del mundial, Sergio García Dols, quien continúa líder del campeonato con tres puntos de ventaja y con Sasaki que asciende de la sexta a la cuarta posición en la tabla de puntos.





El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) frenó la, que quería llegar primero a final de recta y no lo consiguió por muy poco, pero enseguida comenzó a presionar al japonés, con el también nipón Ayumu Sasaki (Husqvarna) e Izan Guevara (GasGas) tras ellos.En el primer parcial elque tuvo que salir desde la decimoctava posición tras unos malos entrenamientos, ya había recuperado seis posiciones y era duodécimo, para ganar otras dos posiciones al final del primer giro, metido de lleno y por pleno derecho en el grupo de cabeza.Antes de finalizar el segundo giro fue Izan Guevara el que se puso en la primera posición, con récord de vuelta rápida en ese giro y perseguido por Sasaki, Muñoz, Suzuki y una larga retahíla de pilotos, entre los que estabay pasó de la décima a la vigésimo tercera posición.pero sus rivales estuvieron en todo momento muy atentos, en particular Suzuki, Muñoz y Sasaki, pero con Jaume Masiá (KTM), Dennis Foggia (Honda) y un Sergio García Dols que ya era séptimo, pegado a ellos, aunque con la carrera recién iniciada el grupo era muy superior a las diez unidades, todos ellos en "fila india".El piloto de GasGas aguantó líder todas esas vueltas, tirando con fuerza para romper en cierta medida el gran grupo, con cinco pilotos por delante, Guevara, Sasaki, Masiá, Muñoz y Foggia -quien poco después fue sancionado con una "vuelta larga" por acortar el circuito en la última variante-, y unos metros por detrás Suzuki, García Dols, Adrián Fernández (KTM), Xavier Artigas (CFMoto) y John McPhee, entre otros.Suzuki, Sasaki, Muñoz, Foggia y Masiá y con Sergio García Dols un poco más atrás, pero que perdió a una de sus unidades, Dennis Foggia, cuando cumplió con la sanción de vuelta larga y regresó al trazado en cola del segundo grupo.Sergio García Dols no pudo enlazar con el grupo de cabeza y se vio "engullido" por el grupo perseguidor, en el que también estaba Dennis Foggia, al que le costó más de lo previsible adelantar a sus rivales en esos instantes.Firme en el liderato,entre Ayumu Sasaki, Jaume Masiá y Tatsuki Suzuki, con David Muñoz un tanto expectante en la quinta plaza.Por detrás, en el grupo perseguidor fueron John McPhee y Xavier Artigas los que asumieron la responsabilidad de tirar para intentar alcanzar a los escapados y lo consiguieron en apenas un par de vueltas, pues en el duodécimo de los veintidós giros ya se habían "enganchado" nuevamente a ellos.Una vuelta más tardealgo rara vez visto en carrera y que daba una idea clara del fortísimo rimo que se estaba imprimiendo a la prueba de Moto3, con Izan Guevara firme en el liderato de la carrera.Sólo nueve pilotos aguantaron el ritmo impuesto, pues el segundo grupo, encabezado por el italiano Stefano Nepa (KTM), se encontraba ya a más de dos segundos y medio de distancia.Guevara, McPhee, Sasaki, Suzuki, Foggia, Masiá, Muñoz, Artigas y García Dols eran los integrantes de ese grupo de nueve que a siete vueltas del final tenían todas las "papeletas" paraEn el decimoctavo giro, un error de Dennis Foggia, que pisa fuera del circuito y se desequilibra en el escalón del piano de asfalto, acaba por los suelos en la curva dos del trazado, sin opción de continuar tras propinarse un fuerte golpe y el grupo queda reducido a ocho unidades., en el que Ayumu Sasaki le adelantó y entre ambos se produjo un "rifirrafe" de adelantamientos hasta que volvió a recuperar el liderato el primero, aunque estaba claro que las dos últimas vueltas iban a ser una guerra encarnizada entre esos ocho pilotos.En la variante de inicio de la última vuelta fueron primero Sasaki y después Suzuki los que superaron a Guevara, al que luego adelantó también Jaume Masiá en el comienzo de la última vuelta, pero un error poco después de David Muñoz le hizo rodar por los suelos en la curva nueve y se llevó por delante a Jaume Masiá, en tanto que sin llegar a estar involucrado en la misma, también se fue por los suelos el británico John McPhee."Despejado" aún más el grupo,deportiva por delante de Izan Guevara y de Sergio García Dols, quien sorprendió por apenas siete milésimas de segundo a Tatsuki Suzuki, para conseguir una tercera plaza que le permite mantener el liderato del mundial por apenas tres puntos respecto a su propio compañero de equipo.Más atrás, Adrián Fernández (KTM), que rodaba en el segundo grupo, también se fue por los suelos y se llevó por delante al australiano Joel Kelso (KTM).Daniel Holgado, a pesar de la sanción, consiguió recuperar posiciones durante toda la carrera para conseguir una meritoria séptima posición final, con Ivan Ortolá (KTM), duodécimo, Carlos Tatay (CFMoto), decimocuarto, y Ana Carrasco (KTM) en la vigésimo segunda plaza.