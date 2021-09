Satisfechos del camino

Nos vamos felices de la Vuelta. Hemos sido competitivos y valientes y hemos dado un buen nivel, siendo protagonistas durante muchos días

YA se ha terminado este largo camino de Santiago con la incontestable victoria de Roglic, que también ha sido el más fuerte en la última contrarreloj. El esloveno se lleva la tercera Vuelta de manera consecutiva y lo hace a lo grande. Se ha anotado cuatro etapas y ha gestionado la carrera como ha querido. Es un gran campeón. Nadie ha podido hacerle frente. En realidad la Vuelta ha finalizado como estaba prevista, con victoria de Roglic, que era el más fuerte, el principal favorito, y lo ha demostrado. Solo hay que ver las diferencias que ha marcado al final de la carrera de un podio completado por Enric Mas y Jack Haig. Acaba una Vuelta muy dura por varios factores: la velocidad a la que se ha corrido, el recorrido y el calor, que en mi caso, he sufrido mucho. Ha habido etapas muy exigentes y tres semanas que en su totalidad han sido realmente duras. Por nuestra parte acabamos contentos. Azparren ha estado entre los veinte primeros el último día de competición y eso demuestra la ambición del equipo, que nunca se ha dejado llevar. El rendimiento del Euskaltel a lo largo de toda la Vuelta ha sido muy bueno. Creo que todos hemos tenido nuestro día y todos hemos llegado al final de la carrera. Los ocho que salimos en Burgos estamos en Santiago. No ha sido nada fácil mantener el equipo entero. Ha sido muy bonito compartir este viaje todos juntos y sentir el calor de la afición. Hemos sido competitivos y valientes y creo que hemos dado un buen nivel, siendo protagonistas. La única pena que nos queda es el no haber podido celebrar un triunfo de etapa, pero me quedo con la sensación de haberlo peleado con todas nuestra fuerzas.