Cómo convertir tu casa de alquiler en tu hogar

Una vez hayamos leído y releído nuestro contrato de alquiler tendremos que tener claro de que se nos permite hacer modificaciones en la nueva casa. Es muy importante que este punto quede claro, ya que en caso de que hagamos modificaciones que no están permitadas por contrato podremos tener problemas. Pero teniendo en cuenta de que tenemos total libertad para hacer nuestra, con nuestra personalidad y recuerdos nuestro nuevo hogar tendremos que ponernos manos a la obra. Eso sí, no será una tarea fácil y más si en el alquiler o en la casa alquilada no se incluye la cama o armarios, entre otras cosas. Si la situación que tenemos es esta tendremos una ventaja y una desventaja. La ventaja será que no tendremos que desprendernos de nada que estuviera ya en la casa y la desventaja será que la inversión que tendremos que hacer será superior, ya que si la casa alquilada tiene cama o sofá, por ejemplo, serán gastos que no tendremos que hacer en un primer momento, o al menos con urgencia.

Pero, ¿cómo podemos hacer que la casa que alquilamos logre ser nuestro propio hogar? O dicho de otra manera, ¿de qué manera podemos lograr que ese lugar impersonal, al menos para nosotros, en el que hemos decidido que pasaremos una parte de nuestra vida se convierta en nuestro hogar, en nuestra casa?

De entrada no os vamos a engañar, ya que hacer esto no es sencillo pero sí trataremos de dar algunos consejos que pueden ser útiles en caso de que estemos en esa situación, aunque tendremos que tener una cosa en cuenta y es que estamos de alquiler. La casa no es nuestra y por muchos cambios que podamos hacer o adaptaciones para que nos podamos sentir más a gusto, no tendremos que olvidar que antes o después nos tendremos que ir de ese lugar. Así que el consejo más importante será que la inversión que hagamos en la 'reforma' sea la justa para que nos sintamos cómodos pero que no nos requiera una gran inversión económica. Y, como no, tendremos que actuar con mucha cabeza, ya que el sofá, la televisión o el colchón, entre otras cosas, que compremos serán nuestros y nos las podremos llevar a otra casa que vayamos en un futuro. Con esto queremos decir que el gastar en un primer alquiler más en alguno de estos productos nos evitará gastar más en el futuro.

Una vez aclarado esto daremos algunos consejos para hacer de nuestra casa, apartamento o habitación de alquiler nuestro hogar.

1 Tratar de sentirse como en casa desde el primer día. Es muy importante tener claro dos cosas. Por un lado no podemos olvidar que estamos de alquiler y esto significa que nuestra estancia en ese lugar no será eterna, pero al mismo tiempo tenemos que intentar que el tiempo que pasemos en ese lugar sea bueno. En este sentido desde el primer día tenemos que trabajar en conseguir que se nos quite de la cabeza la sensación de que estamos de paso en esa casa.

2 Paredes. Una de las cosas que más verás a diario serán las paredes de tú nueva casa. Por esta razón hay que hacer algo y de manera urgente. Antes de decorarla con cuadros o fotografías tendremos que invertir nuestro tiempo en pintar las paredes como nos guste a nosotros. Al final los que vamos a vivir en esa casa somos nosotros y somos nosotros los que tendremos que sentirnos bien. Así que si desde el primer día ves que no te gusta el color de la paredes píntalo a tu gusto. Por otro lado, cuando hayamos terminado de pintar la casa tendremos que decorarla, con cuadros, fotos o las cosas que nos hagan sentir en casa.

3¡No me dejan pintar las paredes!, ¿Qué puedo hacer? Lo primero no tenemos que agobiarnos y una vez nos hayamos recuperado del cabreo que sentimos pensemos en cómo modificar el suelo. Hablamos de encontrar alfombras que nos hagan sentir más cómodos a nosotros y que combinen mejor con las paredes. Como consejo podemos mezclar unas alfombras con mucho color con otras más planas y unicolor. La mezcla de ambas conseguirá darle una personalidad al hogar.

4 Compra con cabeza. Siempre que tengamos que hacer compras para nuestra casa, más o menos en base a lo que tengamos nada más entrar, tendremos que pensar mucho en la utilidad para el presente pero mucho más en la que puede tener en el futuro. No tendremos que comprar todo a medida para nuestra casa de alquiler, ya que en unos meses igual no seguimos ahí. Por ello, es muy importante en invertir en este punto pero siempre pensando de que seguirán con nosotros en futuras mudanzas a otras casas.

5 Saca todo de las cajas y pon plantas si te gustan. En el momento que nos mudamos a nuestra nueva casa llegamos cargados de maletas o cajas donde llevamos nuestras cosas y lo más normal es ponerlo en una esquina y nos engañamos diciéndonos que lo vaciaremos más adelante. ¡Error! Una de las primeras cosas que tenemos que hacer en nuestra mudanza será vaciar las maletas y las cajas, ya que así y solo así empezaremos a sentirnos en casa. Por otro lado, como en la mayoría de ocasiones no está permitido tener animales podremos pensar en tener plantas. Puede ser una buena manera de alegrar la casa y de ver si somos capaces de ir de casa en casa con la misma planta.

6 ¿De cuánto espacio disponemos? Por último, y un poco relacionado con el punto de las compras tendremos que tener muy en cuenta el espacio del que disponemos para no sobrecargar nuestro hogar. Tenemos que poder movernos con comodidad pero tampoco sentir que no hay nada en casa, termino medio. Lo más normal es que alquilemos apartamentos pequeños pero no por eso nos tendremos que limitar. Como último consejo en el caso de que nuestro apartamento sea pequeño tendremos que intentar hacer un biombo, que nos servirá también como estantería para guardar cosas o aunque sea para separar la sala de nuestra zona de trabajo.

"Las fotos que hemos puesto en las paredes son mías. Las hice en Londres y con alguna gané algún premio" antonio chiorazzo arquitecto y fotógrafo