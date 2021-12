"Nos ha tocado vivir la crisis económica y ahora la pandemia, pero tenemos que buscarnos la vida"

En Vitoria-Gasteiz nos esperan Aitziber Arruabarrena, Jessica Alonso y Garazi Sistiaga, las protagonistas de IN más jóvenes hasta la fecha. Tienen 25 años, son de Irun y son amigas, de la misma cuadrilla. Las circunstancias de la vida, principalmente las laborales y profesionales, han querido que las conozcamos en la capital alavesa y no en la localidad gipuzkoana. La primera en llegar a Álava fue Aitziber Arruabarrena con el deseo de seguir estudiando Magisterio. Había hecho la especialidad de Infantil, pero quería hacer Primaria.

Tra contarle sus planes a Jessica, que trataba de ganarse la vida encandenando trabajos en hostelería, le animó a ir con ella, quien sin pensárselo mucho le dijo que sí, que se iría con ella. Su objetivo era estudiar Turismo. Y así se fueron a vivir juntas al piso en el que hoy nos reciben. Tras dos años en la capital alavesa, las cosas han cambiado un poco. Aitziber terminó su formación y ha encontrado trabajo en Pamplona, en ADHI –la Asociación Navarra para el tratamiento y el estudio del Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad–, mientras que Jessica encontró trabajo en Vitoria-Gasteiz, después de hacer prácticas de Turismo en una empresa de alquiler de bicicletas llamada 'Capital Bikes'. Así que aunque ahora se han separado sus caminos, aseguran que salir de casa fue la mejor decisión que podían haber tomado. Les ha ido bien y aunque no saben cómo les hubiera ido habiendo tomado otra decisión saben que ha merecido la pena.

Llegamos a su casa y además de Jessica y Aitziber nos encontramos con Garazi. Es otra de sus amigas de la cuadrilla de Irun y la consideran uno de los pilares de la misma. Es psicóloga y se encuentra de visita. "Es nuestra amiga y no podía faltar a esta entrevista", indican. Ha trabajado en Perú y recientemente ha venido de trabajar como temporera en Estados Unidos. Ahora ha decidido volver a casa con sus padres para seguir formándose. Y, por último, no nos podemos olvidar de Rocky, un pitbull buenísimo, que posa en las fotos como los mejores modelos.

Una vez hemos hecho las presentaciones, les entregamos el proyector que ha ganado Aitziber Arruabarrena por haber participado en el concurso semanal de de IN. Lo abren y no pueden evitar mostrar su sorpresa por haber sido capaces de llevarse el premio de entre todas las personas que cada semana participan con el deseo de hacerse con el premio. Tras esto hacemos las fotos y nos sentamos a la mesa, mientras desayunan, para conocer mejor a estas grandes amigas de Irun.

Aitziber, ¿eres tú quien se encarga de hacer los autodefinidos del concurso todas las semanas?

–Aitziber Arruabarrena: Sí (risas). Cuando vi mi nombre en la revista aluciné. Y además nos ha tocado un proyector, que para ver pelis está fenomenal...

–Jessica Alonso: ¡Menuda suerte, sí!

–Garazi Sistiaga: Habrá que estrenarlo pronto...

¿Y qué relación os une a las tres?

–Aitziber: Pues en realidad nos conocemos de toda la vida. Las tres somos de Irun.

–Jessica: Sí. Aitziber justo está de mudanza ahora, pero hasta ahora vivíamos las dos juntas aquí en Vitoria-Gasteiz. Hemos sido compañeras de piso.

–Aitziber: Sí. Justo me voy a Iruña porque trabajo en la asociación ADHI, la Asociación Navarra para el tratamiento y el estudio del Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad que trabaja con jóvenes con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

–Jessica: Y Garazi está de visita y por supuesto no podía no estar presente en esta entrevista.

–Garazi: Para eso están las amigas...

Y como buenas amigas, ¿cómo os definiríais?

–Jessica: Tanto a Aitziber como a Garazi las quiero mucho a las dos porque han estado a mi lado siempre y me han ayudado a salir del hoyo, así que ya tienen el mundo ganado...

–Aitziber: Jessica es una tía con mucha fuerza.

–Garazi: Sí. Es la persona con más fuerza que conozco.

–Aitziber: Es muy fuerte y decidida, muy echada 'palante'. Se ha buscado la vida desde siempre.

Pero, algo malo también tendrá, ¿no?

–Garazi: (Risas) Entre lo malo podemos decir... que tiene mucho carácter para todo.

–Aitziber: Así es. No se corta un pelo y si te tiene que decir algo, te lo dice.

¿Y cómo describiríais a Aitziber?

–Jessica: Aitziber es la pácifica, es como el ángel de la guarda, que hace que reine la calma...

–Garazi: Ella es la balanza de todo. Es una persona que destensa y con la que puedes hablar de todo.

–Aitziber: Y lo malo ya lo digo yo (risas). Lo malo que tengo es que hay veces que siento que tengo que decir algo y al final no lo digo.

–Garazi: Yo creo que es porque hay veces que te tomas las cosas con mu...cha tranquilidad (risas).

–Aitziber: Sí. La de veces que os he hecho esperar...

–Garazi: Ayer mismo. Teníamos una formación a las diez y apareció a las once porque estaba desayunando (risas).

–Aitziber: Es que a mí me gusta desayunar bien... tranquila. ¡Estaba comiendo un trozo de piña y un café y de repente me di cuenta de que no me daba tiempo!

¿Y qué diríais de Garazi?

–Jessica: Garazi está muy loquita, se le va la olla mucho, pero es muy buena persona.

–Aitziber: Somos como hermanas porque nos conocemos desde siempre. Para mí es un pilar fundamental en mi vida. Estar con ella es la comodidad absoluta y nuestras conversaciones son geniales.

–Garazi: Di lo malo también... que soy súper agresiva (ríen).

–Aitziber: Yo no diría 'agresiva', igual sí que a la mínima saltas (risas). Alguna noche cuando un chaval se acerca a decirle algo le deja sin palabras porque no pasa ninguna...

–Garazi: Puedo decir que soy tajante sí (risas).

–Aitziber: Una de las mejores cosas de Garazi es que te dice las cosas desde otra perspectiva.

Las tres compartís lugar de nacimiento, Irún, y edad, 25 años. ¿Es difícil ser joven en plena pandemia?

–Garazi: Sí. Yo ahora mismo estoy desempleada y vivo con mis aitas porque no puedo independizarme. Es la segunda crisis que vivimos los jóvenes de nuestra edad y estamos sufriendo las consecuencias laborales y sociales desde la precariedad. El hecho de que haya un sueldo mínimo no es suficiente. Tenemos amigas con estudios que se tienen que buscar la vida en trabajos de hostelería, por ejemplo. Y no tiene nada de malo ese trabajo, pero la pandemia ha aumentado nuestra precariedad.

–Aitziber: Yo ahora que he tenido que hacer traslado a Iruña por el trabajo he tenido mucha suerte porque he encontrado un piso a través de una amiga mía de Pamplona, que me avisó de que se quedaba libre el piso de un amigo de sus padres. Por boca a boca tienes posibilidades de encontrar un piso más barato, pero si no tienes esa suerte que he tenido yo, te encuentras con 700 euros de alquiler al mes y es insostenible. ¡El alquiler está por las nubes!

Pero a pesar de la precariedad que vivís en primera persona, nos habéis contado que tratáis de viajar todo lo que podéis, ¿cómo lo hacéis? ¿se puede viajar por poco dinero?

–Jessica: En mi caso no he viajado tanto como me gustaría porque no soy rica (risas). Sólo he podido ir a Brasil una vez, en 2016, para conocer a la familia, que son de Curitiba, porque los billetes son muy caros.

¿Y te sorprendió conocer la tierra de origen de tu ama?

–Jessica: Sí. Me impactó mucho. Desde entonces no me quejo de nada. Ir allí te hace abrir los ojos y darte cuenta de que aquí estamos súper bien. La gente allí se muere en la calle y no pueden hacer más de lo que está en sus manos. La sanidad, las leyes... Gracias a Dios que a mi familia nunca le ha faltado de nada y mi madre siempre que ha podido les ha ayudado.

¿Y adónde te gustaría ir de viaje?

–Jessica: Claro, es que como yo he estudiado Turismo, me gustaría ir a muchísimos sitios. con la cantidad de maravillas que hay en este mundo... No quiero morir sin recorrerme Italia y conocer toda su historia, o El Caribe, que es un paraíso. Y aunque no me gusta mucho el frío, me gustaría ver Rusia y viajar a Finlandia e Islandia para ver las auroras boreales.

¿Y a vosotras?

–Garazi: Yo, cada dos años, me voy a alguna parte del mundo distinta. Acabo de estar en California trabajando como temporera. Se me acabó el último contrato que he tenido hasta ahora y tres días después aproveché para irme y volví en junio, justo a tiempo para empezar el nuevo curso. Eso sí, me pasé tres meses malviviendo en un coche. Hace unos años estuve en Chile durante un año y con una beca estuve en Ayacucho, al sur de Perú, haciendo intervención social. Impartía educación sexual a jóvenes y ofrecía talleres de prevención de violencia machista.

–Aitziber: Yo también he estado en Perú, pero sólo durante un mes. Fui con los Traperos de Emaús, que trabajan con gente con pocos recursos.

¿Y qué nos recomendáis ver en Perú?

–Aitziber: Machu Picchu. Hay que verlo una vez en la vida. Sorprende mucho. Yo no me lo esperaba así de imponente.

–Garazi: A mí me da mucho reparo la cantidad de turistas que van a diario. Yo sólo he estado una vez y como hay mucha masificación no volvería. Están pensando en cerrar algún tiempo porque están viendo que se está hundiendo de tanta gente que va...

–Aitziber: En cambio, el norte de Perú, que es donde estuve yo, en el departamento de Piura, que es una zona más desértica, es menos turístico, pero tiene unas playas preciosas. Fuimos a Playa Cangrejo, que estaba llena de los huesitos de cangrejos, de ahí el nombre. Es muy diferente a la playa Máncora a la que van muchos jóvenes de fiesta. Es otro rollo. Al estar con gente peruana tuve la oportunidad de conocer sitios que sin ellos no habría visto.

–Garazi: También recomiendo ir a la sierra, que es donde yo estuve. Y escalar la mítica Montaña de los 7 Colores, en Cuzco, y las Salineras de Maras, con un impresionante agua de color azul turquesa. Y bueno, aparte de eso, la comida es lo mejor que tienen y la gente de allí cocina de diez. El arroz, la quinoa, las patatas...

–Aitziber: Sí. Tienen una variedad de patatas tremenda.

Curioso que digáis eso viviendo en Vitoria-Gasteiz, el paraíso de las variedades de patata...

–Aitziber: ¡Es que tienen montones de tipos de patatas distintas!

¿Recordáis algún plato?

–Garazi: Papas a la huancaína, sin duda, y el ají de gallina, que está buenísimo.

–Aitziber: Sí. Muy rico, la verdad.

¿A quién de las tres se le da mejor la cocina?

–Aitziber: Bueno, ahí Jessica juega con ventaja (risas).

–Jessica: Sí. Es que he estado muchos años trabajando de cocinera He aprendido a cocinar con mi madre y luego salseando yo, es decir, de forma autodidacta. Cuando no te dan todo regalado, tienes que buscarte tú las castañas.

¿Y cuál es tu receta estrella?

–Jessica: Sinceramente no es por echarme flores, pero nunca me han dicho esto está malo (risas). Les gusta mucho cuando hago lasaña o una feijoada, que es una receta brasileira de alubias muy potente. Es un plato que antiguamente comía mucho la gente pobre para trabajar en el campo, porque te da energía para trabajar todo el día.

Y en cuanto a deporte habéis dicho que os gusta ir al monte...

–Jessica: Sí. Nos gusta mucho ir al monte. Hemos ido al Gorbeia, al Aizkorri. al Jaizkibel... pero aún nos quedan unas cuantas rutas pendientes.

–Aitziber: Sí. No somos montañeras de ir cada finde.

–Jessica: También ando mucho en bicicleta. Me he enganchado a la bici desde que trabajo en 'Capital bikes', una empresa que alquila bicis en Vitoria-Gasteiz y fomenta el ecoturismo. Me voy hasta el pantano, hago rutas por el cinturón verde de Gasteiz o por la Llanada alavesa y mola ver que la gente disfruta, porque en Vitoria-Gasteiz hay un mapa de bidegorris muy bueno.

–Aitziber: Yo hago yoga y pilates, aunque ir a clases es muy caro y no me lo puedo permitir, pero en la pandemia que regresé a Irun, estuve haciendo desde casa siguiendo a Patry Jordán con mi hermano, pero los dos perdimos la constancia y preferimos salir a dar un paseo o irnos a las calas que hay por los alrededores.

–Garazi: Y yo voy todos los días a nadar al polideportivo. Antes hacía natación y como ahora hay matrícula libre me he vuelto a apuntar.

¿Y qué serie o película pensáis ver en el proyector?

–Jessica: Habrá que negociarlo... (risas). A mí me gustan las de miedo, los thrillers y las de y de ciencia-ficción, pero no me gustan las comedias, ni las románticas, ni las de acción. Con los dramas voy a tope también. Mi peli favorita es 'El viaje de Chihiro', porque me marcó. La he visto tantas veces de niña... Gracias a esa peli me gusta mucho el anime. Y la de 'A. I. Inteligencia Artificial', de Steven Spielberg, porque te hace pensar mucho.

–Aitziber: En mi caso para encontrar series soy muy mala y me fío de las recomendaciones de mi ama, que le encanta el género policiaco. Me recomendó 'Mare of Easttown', con Kate Winslet de protagonista. La he visto y me ha gustado mucho, ha acertado de lleno, porque aunque tenemos gustos distintos, ella sí sabe elegir y os la recomiendo.

–Garazi: Yo estoy viendo ahora la temporada del psiquiátrico de 'American Horror History', la segunda. Me gusta verla en inglés y me parece una serie curiosa.

¿Y os gusta leer?

–Jessica: Sí, pero lo que más me gusta es la poesía. He leído mucha poesía española. Enrique Moreno Báez, Gustavo Adolfo Bécquer y otros clásicos, pero también leo a autores actuales. Tengo una amiga, Garazi Arana, que hace poesía y ha sacado poemario este año. Se titula 'Dos caracolas'.

–Aitziber: Yo me he empezado a meter un poco en el mundo del manga y el anime. Empecé el año pasado, cuando fui a la librería Zuloa, aquí en Vitoria-Gasteiz, que está especializada en cómics. Hablé con la chica de allí, que es majísima, y me recomendó cómics de todo el mundo. Al final me decanté por uno de Junji Ito, que se llama 'Uzumaki'. A mi pareja le regalé uno que se llama 'Gyo', del mismo autor, que es conocido por ser de género de terror. Le ha costado leerlo (risas). Luego me compré uno que tengo pendiente que se llama 'Barrio Lejano', de Jiro Taniguchi, que es mucho más costumbrista, nada que ver. El protagonista es un adulto que de repente se encuentra un día en el cuerpo de una niña.

–Garazi: Y yo leo mucho ensayos de filosofía. Soy una densa... (risas), Os recomiendo 'Músicas frente al poder', de Valentín Ladrero. Es el mejor libro que me he leído sobre música y hace un recorrido por toda la música del siglo XX, desde el inicio del blues hasta las raves. Es un libro para disfrutar y leer poco a poco.

Y por último, ¿algún hobby oculto que queráis desvelarnos antes de marchar?

–Aitziber: Sí. Yo he descubierto que me encanta la huerta.

–Jessica: Dicen que bailo muy bien. No le hago ascos a ningún tipo de música. Me gusta escuchar de todo. Mi chico, Guiri, produce breakbeat, que es un tipo de electrónica, le pregunté cómo se bailaba eso (risas). Cuando era más jovencita hacía hip hop, rock... de todo. Lo más complicado de aprender fue la samba. Me enseñó mi ama y me costó mucho aprender a bailarla, es muy complicada.

–Garazi: A mí me gusta la música. En el conservatorio estudié flauta, sé tocar algo de piano, guitarra y también canto.

–Aitziber: Sí. Ha hecho unos temazos... pero le da vergüenza cantar en público.

–Jessica: Garazi canta genial. Se nota que sabe música. Súbelas a YouTube aunque sea...

–Garazi: Es que lo hago para mí. He grabado alguna cosa, pero no les dejo que lo saquen (risas).

–Aitziber: Algún día saldrán a la luz... (risas).