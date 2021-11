"Gernika no es un destino que necesite mucha publicidad. Se vende solo"

Esta semana nos toca visitar Gernika para conocer a la familia Aranaz Artetxe, fieles lectores de Deia desde su creación y ganadores del concurso del autodefinido de la revista IN. El encargado de rellenarlo cada semana es Miguel Aranaz, exalcalde de la esta histórica villa entre 1999 y 2007 -después de haber ejercido como Concejal de Urbanismo desde 1991- para posteriormente regresar a su profesión como arquitecto. Su mujer, Mari Carmen Artetxe, está especializada en los crucigramas, nos cuenta, mientras que los sudoku se los deja a Miguel Ángel. "Con todos los que vienen en la revista, tenemos para toda la semana y es algo que nos ayuda a mantener la cabeza ágil", aseguran ambos.

Nos abren las puertas de su casa de par en par, con gran hospitalidad. Dos de sus tres hijos Saioa y Orkatz -"el mediano, Mikel, no puede venir porque le toca trabajar, se disculpan- y tres de sus cinco nietos, Garazi, Amets y Gari -Markel y Nile se quedan con su aita- están a punto de llegar. Sobre la mesa una tarta de chocolate y unas pastas. Todo casero y realizado con mucho cariño por Mari Carmen. "Esperamos no dejaros sin postre", bromeamos, ya que como todos los domingos, la familia Aranaz Artetxe se reúne en torno a la mesa.

Y ya con el café servido comenzamos a charlar. Miguel Ángel nos hace un recorrido por su trayectoria profesional como arquitecto y nos cuenta cómo recuerda los años en los que ostentó la alcaldía de Gernika. Mari Carmen, por su parte, nos indica que siempre ha sido ama de casa, cuidando de sus tres hijos, y que siempre le ha gustado cocinar -podemos afirmar que lo hace muy bien- y cultivar la huerta. Además, después de mucho insistir para conseguir que pierda la timidez, descubrimos que desde hace 26 años da catequesis en la parroquia de Santa María. Sin duda, la familia Aranaz Artetxe es una caja de sorpresas y todavía nos falta por descubrir al resto de componentes.

Zorionak, antes de nada, pues habéis resultado ganadores del autodefinido y es por eso por lo que estamos hoy de visita aquí en vuestra casa. ¿Os gusta hacer pasatiempos?

-Miguel Ángel Aranaz: Sí. Desde que salió el primer número de la revista IN y antes, desde el primer suplemento de pasatiempos y...

-Mari Carmen Artetxe: ...desde que salió Deia, siempre hacemos todos los pasatiempos..

-Miguel Ángel: Al final los pasatiempos son buenos para mantenernos activos mentalmente y de esta manera ejercitamos nuestro cerebro.

-Mari Carmen: Hacemos juntos el autodefinido del concurso, pero luego yo hago los crucigramas y él hace los sudoku. Nos repartimos así los pasatiempos de IN (risas), y luego Miguel Ángel tiene toda la semana para seguir haciendo, así que vaya, el del concurso no ha sido el primer autodefinido que hacemos y enviamos, sólo que con éste hemos conseguido el premio y esta entrevista, fíjate (ríen).

Pues qué bien, porque acompañado de una noche en el Parador de Argómaniz con desayuno para dos personas es mucho mejor...

-Mari Carmen: Y tanto..

-Miguel Ángel: Tenemos ganas de ir porque no lo hemos visitado nunca. Hemos ido muchas veces a la zona de Salburua y a Orbasa también, pero a Argómaniz concretamente nunca y tenemos muchas ganas de ir.

¿Os gusta viajar?

-Miguel Ángel: Sí. La última vez que hemos salido ha sido este verano, en agosto, que hemos ido con la familia a Málaga.

-Mari Carmen: Sí. Solemos ir a Estepona.

(Entra su hija Saioa con su nieta Garazi y poco después su hijo Orkatz con sus respectivos hijos, Amets y Gari, y toman asiento)

Habéis llegado a tiempo, pues acabamos de comenzar a charlar... Contadnos, ¿cómo se lleva que vuestro aitite haya sido alcalde del pueblo?

-Miguel Ángel: Bueno... hace mucho ya de eso, 14 años concretamente.

-Orkatz: Recuerdo que en su momento no sentía presión ninguna, pero sí que traté de desconectar bastante y seguir haciendo mis cosas, porque recuerdo que había gente que te veía por la calle y te decía "dile a tu aita que..."

-Saioa: Sí, en ese momento estábamos estudiando fuera ya, pero es verdad que nos conocían por ser los hijos del alcalde, claro.

-Mari Carmen: No obstante, lo vivimos de forma muy natural, como si tuviera un trabajo como cualquier otro.

Miguel Ángel, ¿con qué te quedas de aquella época?

-Miguel Ángel: La política entonces funcionaba de forma distinta a como es ahora. Entonces hacías un programa para cuatro años y tu objetivo era ése, cumplir el programa. También recuerdo que en mi época hicimos mucha vivienda social. Y por supuesto de haberme mantenido firme en mi deseo de retirarme al terminar mi segunda legislatura. Dije que sería la última y así fue. Lo dejé y volví a mi profesión de arquitecto. Sin puertas giratorias ni nada.

Gernika es un lugar precioso para vivir y también para venir a visitar, ¿qué plan le recomendáis hacer a alguien que no lo conozca?

-Miguel Ángel: No necesita mucha publicidad. Se vende por sí solo.

-Mari Carmen: Si van a venir a pasar el fin de semana pueden reservar una habitación en el Hotel Gernika, darse una vuelta, visitar el museo, tomar algo en la calle Picasso, luego ir a comer, en cualquiera de los restaurantes, porque aquí se come muy bien. Y por la tarde recorrer el Paseo de los Corazonistas y ver el árbol de Gernika, por supuesto. También hay bonitos paseos por el monte y tenemos aquí al lado Mundaka y Elantxobe. (Piérdete por Gernika, una villa con mucha miga, aquí)

¿Os gusta hacer deporte?

-Mari Carmen: A nosotros nos gusta mucho andar. Yo, por ejemplo, ando todos los días, no fallo uno. Salgo por los alrededores antes de desayunar subo y bajo dos veces, y cuando tenemos un poco más de tiempo vamos y volvemos de Errigoiti dando un paseo. Otras veces vamos a Mendata. Él sube con el coche y yo andando y arriba nos juntamos. Tenemos allí un txoko y una huerta.

-Miguel Ángel: Para andar en la naturaleza nos gusta llevar bastones que hago yo. He hecho para toda la familia y también a conocidos. Los hago en función de la altura de quien los va a llevar y para ello tomo como referencia por debajo del hombro. Hay a quien le gusta el palo corto, pero eso para el monte no vale. Esperad, que os los enseño para que los veáis€ (Sale a buscarlos y vuelve en un segundo con una pila de bastones de madera pintados con motivos euskaldunes, desde el lauburu, un dantzari o el árbol de Gernika, hasta Puppy o el escudo del Athletic).

¡Menudo trabajo hecho más al detalle...! ¿Cómo lo haces?

-Miguel Ángel: Lo importante aquí es la paciencia, algo que nunca he tenido (ríe). Utilizo ramas de avellano que cojo entre diciembre y enero y las dejo secar durante seis meses aproximadamente. Así se vuelven más maleables y es entonces cuando aprovecho para enderezarlos. Es un trabajo constante, ya que una vez a la semana tienes que volver a darle forma continuamente.

¿Y los dibujos?

-Miguel Ángel: Los hago con carboncillo y el diseño es personalizado, en función de los gustos de quien los va a llevar. Para Mari Carmen dibujé el Puppy y fue muy difícil hacer tanta flor en un tamaño tan minúsculo...

¿Sois mendizales entonces?

-Miguel Ángel: Bueno, además de andar voy al monte y también a cazar. Suelo ir a Mendata, de noviembre a enero, porque soy muy aficionado a cazar sorda. Voy con el mayor, con Mikel. Orkatz, que es el pequeño, antes solía venir también, pero ahora está más con la pesca€

-Orkats Aranaz: Sí. Me gusta practicar la pesca deportiva.

Y vosotros, ¿qué deporte practicáis?

-Gari Aranaz: Artes marciales (dice tímidamente).

-Orkatz: Es algo muy bueno porque les están enseñando una base de artes marciales y luego ya elegirá karate o lo que sea. Así, los niños mejoran su flexibilidad, elasticidad y la agilidad. (Conoce qué beneficios tienen las artes marciales en la etapa infantil ).

-Amets Aranaz: Yo hago danza. Ahora baile moderno, pero me gusta más el ballet.

-Garazi: Y yo he probado el tenis, pero no me va mucho. Me gusta mucho patinar, pero aquí no hay equipo. Y desde la pandemia sigo a Chloe Ting, una youtuber de fitness que tiene muchos seguidores. Me da buenas vibras y al verla me pongo a hacer los ejercicios con ella.

Cambiando un poco de tema, soléis juntaros todos aquí en casa de los aitites y, tal y como estamos comprobando en primera persona ante esta deliciosa tarta de chocolate y otros dulces que ha hecho Mari Carmen, se come muy muy bien.

-Mari Carmen: Muchas gracias.

¿Cuál será vuestro menú de hoy?

-Mari Carmen: Pues no me suelen pedir nada en concreto. Me dejan elegir a mí.

-Saioa Aranaz: Comemos lo que hay, no nos quejamos. Está todo muy rico así que felices.

-Mari Carmen: Os avanzo ya el menú de hoy. Los mayores hoy tenemos para comer pencas de acelgas rellenas con jamón y queso, pastel de puerros, merluza frita y el postre.

-Nosotros: Postre si os dejamos algo (reímos).

¿Y los pequeños?

-Mari Carmen: Últimamente les hago pizza y luego comen merluza y el postre. A ellos claro, las pencas rellenas o el pastel de puerros no les gusta comer.

¿Algún plato que le salga a la amama especialmente bien?

-Saioa: Hace un pastel de calabacín riquísimo. (Aprende a hacer un pastel de calabacín al horno y una tarta de chocolate para chuparte los dedos, aquí)

-Mari Carmen: Tratamos de comer lo que sale de la huerta.

¿Tenéis huerta?

-Mari Carmen: Sí, en Mendata. Soy yo quien se encarga de mantenerla.

Mikel, que es nuestro hijo mediano, que hoy no ha podido venir, vive allí y tiene un terreno dedicado para ello.

¿Qué tenéis plantado?

-Mari Carmen: Ahora para invierno tenemos puerros, coliflores, acelgas y berza y tengo las habas compradas ya para poner y los guisantes. Hasta ahora siempre me ha salido todo bien, pero el año pasado no me salieron los ajos. Fue mi primera vez y espero que este año sí salgan... (ríe)

¿Cuántas veces vas?

-Mari Carmen: La mayor parte de los días, por la tarde después de comer, y el fin de semana.

¿Qué es lo más importante que debemos tener en cuenta si queremos crear una huerta desde cero?

-Miguel Ángel: Se requiere de mucha afición y dedicación.

-Mari Carmen: Recomendaría empezar poniendo unas lechugas y ver si salen. Cada año que pase, se abona la tierra y saldrá mejor. Y luego todo es cuestión de aprender. Cada vez que voy al mercado estoy atenta y pregunto qué se debe poner en ese momento y qué me recomiendan. (Descubre cómo crear tu propia huerta, aquí)

¿También te gustan las flores?

-Mari Carmen: Sí. De hecho reservé una pequeña parte para hacer un jardín con flores, pero como se suele decir, por la boca muere el pez. Me he propuesto hacerlo, pero en ello estoy. Tengo de ayuda a mi nieta Nile, a ver si lo conseguimos las dos juntas.

¿Sois de juegos?

-Orkatz: En Navidades a los txikis les gusta jugar al bingo.

-Saioa: Sí, pero con dinero, eh (ríe). (El bingo, uno de los juegos más populares que existen, aquí)

¿Y a vosotros qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre? Mari Carmen, ¿a qué dedicas tu tiempo libre?

-Mari Carmen: Doy catequesis en la parroquia Santa María desde hace 26 años.

-Garazi: Sí. ¡A mí me dio clase amama! En mi tiempo libre me gusta sobre todo leer. Me gustan las historias de romance, misterio y cosas así. Me gusta muchísimo Dolores Redondo, J.K. Rowling y también un libro que se titula 'A través de mi ventana', de Ariana Godoy, aunque en realidad me interesé por la lectura después de leer 'After', de Anna Todd.

Tienes 16 años y, ¿ya sabes qué quieres estudiar?

-Garazi: Estoy en Bachiller y hago Ciencias. Me interesa Laboratorio, sobre todo, y también Biología y Química. Me llaman la atención las enfermedades, las moléculas, las vacunas del COVID y esas cosas. A raíz de la pandemia me interesa mucho ese ámbito.

¿Y tus amigos lo tienen tan claro como tú?

-Garazi: No, aunque a mí también me ha costado lo suyo. Realmente lo tengo claro desde hace una semana (ríe).

-Mari Carmen: Antes decía que quería estudiar Psicología (risas).

A ti, Amets ¿también te gusta leer?

-Amets: Sí, pero no a ese nivel. Garazi me presta algunos libros y voy leyendo poco a poco..

-Orkatz: Preguntad por TikTok, que lo usan poco€ (risas)

-Garazi y Ametz: (Rompen a reír)

-Garazi: Yo veo ahí los vídeos de 'One Direction', que aunque ya no estén juntos, muchas fans quieren que vuelvan. Yo creo que están mejor por separado.

¿Quién es tu favorito?

-Garazi: Me encanta el grupo, pero sobre todo Harry Styles. Me gusta su estilo, la música que hace, su espíritu, cómo ayuda a la gente y también que lo más importante para él sean las fans. No sabría decir si me gusta más siendo 'One Direction' o él en solitario.

Y volviendo a TikTok, ¿no hacéis vídeos propios?

-Orkatz: Sí. Vídeos también hacen. No publican, pero están todo el día con los bailes esos.

¿Tú te animas a hacer vídeos con ellas?

-Orkatz: ¡No, qué va! Hay que saber dónde están los límites... (ríe)

¿Y vuestros aitas os dejan jugar a la consola?

-Gari: Yo sí. Juego con el móvil y el videojuego que más me gusta es Minecraft.

¿Qué es lo que más ganas tenéis de hacer una vez que volvamos a la normalidad?

-Miguel Ángel: Al final nos ha tocado pasar de todo. La pandemia también pasará.

-Mari Carmen: Antes solíamos salir a potear el viernes por la noche y el sábado y el domingo al mediodía. En cambio, desde el confinamiento, hacemos el 'pintxo-pote' en casa.

¿Sois de ir a conciertos?

-Mari Carmen: La verdad es que no mucho. Antes íbamos cuando no había más remedio...

-Miguel Ángel: Hombre, estuvimos en el concierto de 'Txirripistin', quiero decir, Springsteen, en el BEC en 2009 (bromea).

¿Qué os gusta de 'El Boss'?

-Miguel Ángel: A mí todo. Tengo todos sus disco. Mi canción preferida diría que es 'Nebraska'.

¿Recprdáis las cintas que ponía vuestro aita en el coche cuando os ibáis de viaje?

-Orkatz: Sí. Desde la 'Creedence' hasta 'Bob Marley'. Hemos escuchado buena música de pequeños.

-Miguel Ángel: Es que a mí me gusta mucho la música. Me gusta mucho Xabier Lete y también Fito, que además acaba de sacar nuevo disco. (¿Ya has escuchado 'Cada vez cadáver? Desgranamos su último álbum aquí)

-Orkatz: Yo, por ejemplo, escucho de todo, menos música clásica, y creo que toda la música tiene su momento. En el trabajo me paso todo el tiempo escuchando música.

¿A qué te dedicas?

-Orkatz: Hago señuelos de pesca de forma artesanal con madera de Paulownia, de origen japonés, y los pinto con aerógrafo. Soy pescador y todo surgió hace seis años, cuando empecé a hacer señuelos para mí, luego hice para mis amigos, luego para alguna tienda y fue en ese momento cuando pensé en lanzarme a crear mi propia empresa, que se llama Amegari -nombre que surge de la unión de los nombres de mis hijos, Amets y Gari. Ahora vendo para todo el mundo a través de internet. El 99% de las ventas proceden del extranjero.

¿Qué ventajas tiene usar un señuelo de madera en vez de uno convencional de PVC?

-Orkatz: Que sea de madera hace que sea más duradero y robusto. Está diseñado sobre todo para peces grandes y si le entra agua no se pudre. (Aprende a construir tu propio señuelo aquí y descubre el equipo que debes llevar para salir a pescar aquí)

¿Dónde te gusta ir a pescar?

-Orkats: Viajo por todo el mundo. Me gusta pescar sobre todo en Carolina del Norte (Estados Unidos). Y también en las Islas Canarias, en la zona de La Gomera o Tenerife. Pesco sobre todo atún rojo grande. En abril es cuando entra por el Estrecho de Gibraltar.

Saioa, ¿a qué te dedicas tú?

-Saioa: Trabajo como Administrativa en el Ayuntamiento de Barakaldo, en Acción Social. Soy Licenciada en Derecho y estoy opositando. Ahora estoy de descanso, pero en breve tendré que retomar mi preparación. Le dedico todas las horas que puedo al estudio. Los fines de semana estoy enfocada en ello.

¿Es duro opositar?

-Saioa: Siempre animo a la gente a que oposite. Sacar una plaza no es fácil, pero siempre tienes la posibilidad de entrar en la bolsa de empleo. Yo empecé por mi cuenta y ahora estoy con un preparador, sobre todo para tener el material actualizado.