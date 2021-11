Aprende a echar la caña

La pesca es una práctica que tiene más de 100.000 años de historia y se considera, por tanto, uno de los primeros métodos de caza utilizado por el ser humano con el simple objetivo de alimentarse. De este modo, las personas que vivían cerca de ríos, marrd o lugares donde había agua, poco a poco comenzaron a pescar para sobrevivir. Utilizaban las manos, piedras o cualquier cosa que encontraran a su paso y con la que creyeran que podían conseguir atrapar peces para seguir viviendo.

Con el paso de los años, los métodos siguieron evolucionando y de este modo se afirma que la humanidad lleva utilizando cañas de pescar desde hace 4.000 años. Concretamente, las primeras cañas de pescar datan del año 2.000 a. C. en Egipto, China, Grecia y Trinidad y Tobago. Como curiosidad, estas primeras cañas de pescar se crearon para manipular mejor el hilo que utilizaban amarrado a un anzuelo -algún invento punzante que crearon-. Tal y como podemos imaginar, aquellas primeras cañas no eran muy sofisticadas y estaban construidas a partir de ramas. En la actualidad, son muchos los tipos de cañas que existen en el mercado.

La más pequeña del mundo mide 20 centímetros, pero una vez estirada, llega al metro de largo. Su precio es de 13 euros, bastante asequible en comparación con la caña más cara del mundo. Tiene un valor de 8.000 euros y es de origen japonés.

Los anzuelos son otro elemento fundamental. Se cree que la primera vez que se utilizó algo similar a lo que hoy en día se utiliza fue hace 4.200 años. Esto se conoce después de que se encontrara una especie de anzuelo en la isla de Timor Oriental, situada en el sudeste asiático. La diferencia con los anzuelos de hoy es que estaba hecho con hueso punzante. Si tratamos de encontrar el anzuelo más grande del mundo lo encontraremos en Florida (Estados Unidos), donde existe uno con una longitud de 3,2 metros y un peso superior a los 161 kilos.

En cuanto a los señuelos, hoy en día los podemos encontrar de plástico o de madera. Unos son más económicos que otros, pero si hablamos del más caro diremos que cuesta un millón de dólares. Este producto lo creó la compañía Mac Daddy. De 1,4 kilos de oro y platino, mide 30 centímetros de largo y está adornado con cien quilates de diamantes y rubíes. Aun así, ¿realmente es necesario añadir estas cosas al señuelo? Para nada, existen otros mucho más baratos y útiles, pero como curiosidad está bien saberlo.



'el viejo y el mar'

Uno de los grandes personajes de todos los tiempos que era muy aficionado a la pesca es el gran escritor y periodista Ernest Hemingway, el que es sin duda el pescador más famoso de todos los tiempos. Su fama es gracias a que logró pescar siete marlines en un solo día. Los istiofóridos son una familia de peces perciformes conocidos vulgarmente como marlines, agujas, grandes agujas que estremecen el sedal, picudos y peces vela. En todos ellos, los huesos nasales de la mandíbula superior se prolongan formando una 'lanza' o 'arpón' largo y de sección redondeada-. Además, de que escribió 'El viejo y el mar' , un libro que le hizo mundialmente conocido. Se considera que su estilo tuvo una gran influencia en la ficción del siglo XX.