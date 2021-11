Crea tu propia huerta

En caso de que estemos pensando que queremos lanzarnos al mundo de la agricultura en nuestra propia casa, seguramente nos surgirán algunas preguntas normales como qué plantar. A continuación, trataremos de guiar un poco y recomendar algunos productos, semillas o alimentos que podemos plantar, aunque de entrada para empezar tendríamos que ir a lo más básico, que puede ser plantar una simple lechuga y tratar de que llegue a nuestra mesa en las mejores condiciones posibles a nivel alimenticio.

En caso de que con el tiempo nos salga bien, repetiríamos, pero añadiríamos otra verdura más y así poco a poco pasaríamos al siguiente nivel, ya que al final en la huerta como en cualquier otro ámbito de la vida la evolución es progresiva y de menos a más, aunque hay que recordar que no es en línea recta y en el caso de la agricultura, en concreto, puede que haya años en los que algo que nos salió el año anterior no nos salga o lo hagamos mucho peor. Por esta razón tenemos que ser muy conscientes de que no existen atajos y mucho menos necesidad alguna de correr.

Al haber tomado la decisión de emprender este maravilloso camino de plantar o ser consciente de lo que te llega a la mesa cada vez que comas verdura es una manera de, por un lado reducir nuestra huella de carbono para con el medio ambiente y por el otro, que todos los alimentos que consumamos estarán 100% libres de pesticidas por lo que serán mucho más sanos. Aun así, haremos un pequeño inciso para empujar a las personas a consumir productos de cercanía en los puestos de verduras que hay en muchas ciudades o pueblos de Euskal Herria, ya que consumir producto de cercanía es muy beneficioso para todo el mundo.

Otro de los beneficios que nos aportará esta opción de hacer nuestra propia huerta en casa, ya sea en un balcón o un jardín, será que tendremos la posibilidad única de obtener productos de un sabor increíble y además, tendremos la satisfacción de estar comiendo algo que nosotros mismos hemos hecho, con nuestras propias manos, paciencia y mucho trabajo. Este segundo punto suele ser muy importante, aunque el del sabor no es para nada baladí, ya que muchas personas no han comido en su vida un tomate, una lechuga o ninguna verdura con su sabor verdadero.

Eso sí, tendremos que tener en cuenta que en el mundo de la agricultura no hay producto feo ni deforme, ya que si nos basamos únicamente en los que vemos en los supermercados estaríamos cometiendo un error garrafal. En estos grandes establecimientos utilizan marketing y para ello, tratan de tener los productos, en este casa la fruta o la verdura, con unos colores vivos y unas formas 'perfectas' y 'uniformes' con el único objetivo de que el cliente compre con la mirada.



¿Qué planto?

Una vez sepamos qué nos gusta y en base a nuestro clima cuáles son los mejores alimentos para cultivar hablaremos de las que puede que sean más sencillas. Aquí entran las zanahorias, los pepinos, pimientos, ajos, tomates, calabacines, fresas, limones, espinacas, acelgas, moras, guisantes, berenjenas, cebollas, lechuga, aguacates y acelgas, entre otros muchos. Así que sólo tendremos que elegir algunos productos que nos gusten de esta lista que hemos hecho para poco a poco empezar a crear nuestra propia huerta en nuestra casa o jardín.