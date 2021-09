La serie que marcó a toda una generación

La exconcursante de MasterChef, Aitana Ávila, no ha dudado ni un segundo en responder en este último número de la revista IN que una de las series que más le ha gustado ha sido 'Friends'. Asegura que es un clásico y que no duda en recomendar a todo aquel que nunca la haya vista. Esta serie estadounidense, que por cierto vivió un reencuentro 17 años después de su último capítulo en el mes de mayo y del que más adelante hablaremos, emitió su primer capítulo en septiembre de 1994. Por aquel entonces sus productores, Marta Kauffman y David Crane, no pensaron que iban a durar 10 años en emisión y mucho menos que llegarían a tener la trascendencia que tuvieron. Al final estos proyectos nacen con el objetivo de ir capítulo a capítulo sin pensar nunca cuán puede acabar.

'Friends' cuenta la historia de un grupo de amigos que residen en Manhattan, en Nueva York. A lo largo de los capítulos los espectadores pudieron ver cómo evolucionaba cada personaje y al mismo tiempo cada uno empezó a elegir a su favorito. Así, enseguida Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani se convirtieron en nombres más que comunes en el día a día de mucho seguidores de esta exitosa serie. Además, la serie permitió dar a conocer a actrices como Jennifer Aniston, Courtney Cox y Lisa Kudrow o a actores como Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Sin duda, todos ellos grandes profesionales que después de la serie tuvieron mayor o menor éxito, aunque no cabe duda que entre los seis Jennifer Aniston ha sido la que más notoriedad ha conseguido entre el gran público.

En la serie, como hemos dicho, se cuenta la historia de este grupo de amigos en Manhattan y a lo largo de los capítulos se puede ver momentos malos y buenos que viven cada uno de los personajes. Eso sí, cabe destacar que al comienzo no estaban los seis personajes antes mencionados, ya que Rachel Green y Ross Geller se incorporan al grupo al poco de empezar. Una vez lo hacen no se separan hasta el final.

La serie se emitió durante diez años y en cada temporada se emitieron un total de 24 capítulos a excepción de la tercera y sexta temporada que se emitieron 25 y en la última que fueron 18. Por otro lado, cabe resaltar que en el 2019 la revista cinematográfica estadounidense 'The Hollywood Reporter' la nombró como la mejor serie que ha existido en toda la historia.

Una vez se emitió el último capítulo en mayo de 2004 decidieron realizar una secuela con el personaje de Joey, uno de los más carismáticos de la serie. En esta ocasión el personaje tiene que despedirse de Nueva York y a una época en donde sus amigos eran su familia para dar la bienvenida a la ciudad de Los Ángeles donde se encuentra con su peculiar hermana y su sobrino, un genio de 20 años. La serie duró 2 temporadas, con 24 capítulos por temporada, aunque 8 nunca se han llegado a emitir.

algunas curiosidades de 'friends'

A medida que pasan los años han ido apareciendo algunas curiosidades de los set de rodaje, anécdotas de producción o sobre los propios personajes. Empezaremos comentando que en la primera temporada la famosa cafetería de la serie llamada Central Perk no tenía exteriores, así que las ventanas que había se difuminaban y colocaron plantas ante ellas para tapar el exterior del set. Siguiendo con el bar destacaremos que los actores sí tomaban café durante la grabación y el sofá en el que se sentaban estaba escondido en un sótano de Warner Bross.

En cuanto al salario que iban a recibir los protagonistas principales decidieron que lo mejor sería decir con ellos cuánto ganarían. Así, cobrarían todos los mismo y no habría ningún tipo de desigualdad. Por otro lado, antes de cada episodio de la serie, el reparto se reunía en una sala privada a la que jamás dejaron entrar a nadie que no fueran ellos seis. También destacaremos que el papel de Phoebe Buffay, interpretado por la actriz Lisa Kudrow, se lo ofrecieron a Ellen DeGeneres pero lo rechazó.

Por último resaltaremos que el actor Bruce Willis no cobró nada directamente por su aparición en la serie y donó su salario a a causas benéficas tras haber realizado una apuesta con Matthew Perry. Por otro lado, el personaje de Chandler iba a ser gay en el primer borrador del guion, pero finalmente se decidió que también fuera heterosexual y, en un principio Chandler y Phoebe no iban a ser personajes protagonistas pero al final sí que lo fueron.

el reencuentro: 17 años después

El pasado mes de mayo se vivió un evento histórico para todos los fans de la serie 'Friends', ya que gracias a la plataforma HBO se iban a volver a juntar todos en un capítulo. Fue un reencuentro sin guion y consistiría en ir junto a los personajes principales, los seis protagonistas, todos los decorados de la serie. Así, se pudo volver a ver juntos a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en los mismos escenarios donde tanto hicieron disfrutar a todos sus fans. Además, de los actores principales aparecieron estrellas invitadas como el exfutbolista David Beckham, la cantante y actriz Lady Gaga interpretando a 'Smelly Cat', al cantante Justin Bieber disfrazado con el 'Spud-nik' de Ross o el actor Kit Harington, famoso por haber interpretado a 'Jon Snow' en la aclamada serie 'Game of Thrones'.