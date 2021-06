El internacional danés Christian Eriksen se mantiene "estable" y continuará hospitalizado en el centro médico al que fue trasladado este sábado tras caer desplomado, aparentemente por un paro cardiaco, durante el debut de su selección en la Eurocopa ante Finlandia en el Parken Stadion.

"Esta mañana hemos hablado con Christian Eriksen, quien ha enviado sus saludos a sus compañeros de equipo. Su estado es estable y continúa hospitalizado para un examen más detenido", señaló la Federación Danesa de Fútbol en un comunicado ofrecido este domingo.

Además, el organismo federativo explicó que tanto "el equipo como el personal de la selección nacional han recibido ayuda en caso de crisis". "Nos gustaría agradecer a todos las muestras de apoyo a Christian Eriksen por parte de los aficionados, jugadores, las familias reales de Dinamarca e Inglaterra, las asociaciones internacionales, clubes, etc. Animamos a todos a que envíen sus saludos a la Federación Danesa, donde nos aseguraremos de que todos se transmitan a Christian y a su familia", añadió.

Eriksen cayó desplomado durante el minuto 43 del partido en el Parken Stadion. Entró en parada cardiorrespitaria y fue atendido en el césped por los sanitarios del estadio, que intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Sus compañeros de equipo le rodearon para evitar que las cámaras grabasen al futbolista del Inter de Milán.

Además, operarios del estadio taparon con grandes toallas al jugador, que fue trasladado al hospital. Minutos después del incidente, la UEFA decidió suspender el encuentro, que se reanudó horas después y que acabó con la victoria de la debutante Finlandia (0-1).



"No padecía patologías previas"

El futbolista danés Christian Eriksen, que el sábado sufrió aparentemente un paro cardiaco durante el partido de la Eurocopa ante Finlandia, no sufría patologías previas, confirmó el que fuera su médico en el Tottenham, el doctor Sanjay Sharma, que considera que su carrera futbolística posiblemente ha terminado.

"Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿cómo se explica este paro cardíaco?", se preguntó el reputado cardiólogo y profesor de cardiología deportiva en la St George's University de Londres a la agencia de noticias PA.

Sharma, que trabajó con Eriksen durante la estancia del danés en el Tottenham (2013-2020) y que confirmó que no tenía patologías previas, considera que el hecho de que el futbolista esté consciente es "una muy buena señal". "Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena", apuntó.

El doctor, que cree que las altas temperaturas o una afección no identificada pueden haber sido la causa del incidente, aseguró que los organismos de fútbol y los médicos probablemente sean "muy estrictos" en cuanto a permitir que Eriksen vuelva a jugar.

"No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto", concluyó Sharma, que preside el grupo de expertos cardíacos de la Federación Inglesa (FA).