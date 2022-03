Las autoescuelas piden al Gobierno las mismas ayudas pactadas para el transporte

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha reclamado este viernes al Gobierno las mismas ayudas acordadas para el sector del transporte y advierte de que no entendería que el Ejecutivo "fuese insensible a esta petición, dada la naturaleza de la labor que desempeñan los centros de formación vial, y que el sector se halla al borde del colapso".

En un comunicado, la Confederación reconoce que los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) "no son de aplicación para las autoescuelas, al no estar contempladas estas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)". No obstante, CNAE ha puesto de manifiesto que la actividad de los centros de formación vial "depende estrechamente de la utilización de vehículos" y ha recalcado que el carburante "representa un elevado porcentaje en su estructura de costes".

Así, CNAE ha defendido la necesidad de que el sector reciba las ayudas directas pactadas con el transporte. "Las autoescuelas nos encontramos en una situación crítica. El Gobierno debe ser consciente de que sin autoescuelas tampoco habrá transporte de mercancías ni de viajeros, ya que no habrá nuevos conductores", ha afirmado Enrique Lorca, presidente de la Confederación.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los transportistas en la madrugada de este viernes, con el fin de revertir la subida de precios de los carburantes y ha anunciado un paquete con treinta medidas que supone un "esfuerzo" económico de más de 1.000 millones de euros, entre las que destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro.

Ayudas directas por valor de 450 millones de euros

Asimismo, el Ejecutivo pondrá en marcha ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. En concreto, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias. Por otro lado, se ampliará el plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y el periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia.