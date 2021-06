CAF cierra sendos contratos en Bélgica y Australia por cerca de 100 millones

El grupo CAF ha cerrado sendos contratos de ampliación de suministro de tranvías con la compañía de transportes de Flandes De Lijn (Bélgica) y con la australiana Transport for New South Wales por un importe total que se acerca a los 100 millones de euros, ha informado este martes la multinacional vasca.

De Lijn ha aprobado la compra de 18 tranvías correspondientes al quinto lote del contrato marco que firmó con la empresa guipuzcoana en octubre de 2017, que comprendía la fabricación y suministro de hasta 146 tranvías.

Según el acuerdo, los lotes irían siendo activados por el cliente, que con anterioridad ya lo ha hecho con los cuatro primeros por 24, 24, 23 y 17 unidades, respectivamente.

Con estos 18, que tienen la peculiaridad frente a los anteriores de que serán bidireccionales, el pedido suma ya 106 unidades para este operador público flamenco que, entre autobuses y tranvías, transporta anualmente cerca de 530 millones de pasajeros. Los primeros 48 tranvías dan servicio en la línea de costa belga, mientras que los del tercer, cuarto y quinto lote circularán por Amberes.

En Australia, la compañía Transport for New South Wales (TfNSW) ha adjudicado a CAF el suministro de 4 unidades Urbos 100 LRV de 5 módulos para la línea Inner West Light Rail de Sidney, así como los repuestos correspondientes. Estas nuevas unidades se entregarán a principios de 2023 y se sumarán a la flota actual, formada por 12 unidades Urbos de CAF que prestan servicio desde 2014. Además de esta operación, TfNSW adjudicó a CAF los proyectos de Parramatta Light Rail a finales de 2018 y Regional Rail a principios de 2019.

La compañía de Beasain ha informado también en su nota de que CAF Signalling ha sido seleccionada como subcontratista de JV Salini Kolin para la instalación del sistema de señalización de un tramo de 153 kilómetros de la línea de alta velocidad que conecta la estación de Halkaki, en Estambul, con la de Kapìkule.

Se trata de un contrato con un volumen superior a los 15 millones de euros y es el tercer proyecto de señalización de CAF en Turquía en los últimos años.