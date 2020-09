Gestamp no prevé más cierres en Bizkaia que los dos de Zamudio

El grupo de automoción Gestamp, que tiene unos 6.000 trabajadores en 22 centros de trabajo en todo el Estado, no tiene pensados por ahora más cierres , tras los dos anunciados en Zamudio , han informado a EFE fuentes de esta empresa. Por tanto, no los cierres no afectarán al resto de las seis plantas de Bizkaia ubicadas en Abadiño, la más importante con dos mil trabajadores, Erandio, Gallarta, Derio y Muskiz.

Gestamp anunció a los sindicatos el cierre en Zamudio de una matricería (Matricería Deusto) y una ingeniería de troqueles (GTS). La primera emplea a 177 personas y la segunda a 54.

Según estas fuentes, la clausura se debe a la pérdida de competitividad de la matricería en España y en Europa en general. Las dos factorías están muy ligadas, de ahí el cierre de ambas. La matricería, han sostenido, "es un sector muy artesanal, que está de capa caída debido a que desde que se han fusionado los fabricantes muchos coches se montan sobre una misma plataforma, lo que reduce mucho su carga de trabajo".

"Si a esto, que lleva diez años pasando, se le suma el golpe que ha supuesto la covid para el mercado, con caídas del 20 y el 30 % de la demanda, la situación se ha hecho insostenible y no queda más remedio que cerrar", han agregado estas fuentes. A ello se añade otro problema, el del relevo generacional, con poca gente preparada.

VALORACIÓN DEL GOBIERNO VASCO

La decisión del cierre no ha sentado bien en el Gobierno vasco, que recientemente firmó un convenio para apoyar con 8 millones de euros el proyecto de Centro de Excelencia en Investigación de Vehículo Eléctrico de Gestamp.

En una entrevista radiofónica, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado que tiene que hablar con la empresa y ha remarcado que cuando existe una aportación de dinero público las empresas que lo reciben "tienen que tener un compromiso con el Gobierno vasco".

"Hay que saber qué ha pasado" y "si el dinero recibido está condicionado o no", ha comentado el lehendakari.