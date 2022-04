Unai Laso: "Hemos luchado, pero nos hemos quedado ahí"

La oportunidad perdida, esa era la sensación que transmitieron ayer domingo al acabar el partido Unai Laso y Ander Imaz después de caer en la final del Parejas contra Jokin Altuna y Julen Martija. Lo tuvieron en la mano, a solo cinco tantos, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió y la oportunidad se escapó. "No sé qué ha pasado, que se nos han venido encima y en una final pasa eso y es difícil darle la vuelta. El partido da muchas vueltas y se nos ha ido ahí, nos hemos puesto 21-17 de repente sin saber muy bien por qué. Hemos luchado, pero nos hemos quedado ahí", comentó el delantero de Bizkarreta Gerendiain. Fue un esfuerzo titánico, de más de hora y media de intercambio de golpes, que no acabó con el resultado esperado e Imaz no escondió su decepción: "Estamos un poco tristes, creo que hemos tenido el partido encarrilado y se nos ha escapado por unos detalles. Estamos los dos un poco hundidos".

El 11-17 fue la clave del partido. Fue el momento en el que el dominio de Laso e Imaz terminó para dar paso a la remontada de Altuna y Martija. Diez tantos consecutivos en los que la final cambió de color. "Estábamos jugando mejor que ellos en ese momento. Teníamos una ventaja buena y dominábamos muchos tantos. Han sacado una pelota buena y luego he fallado un par de tantos que les dábamos vida y a una pareja así, si les haces esos regalos ellos los aprovechan. Ahí ha estado la clave", analizó Imaz. Aunque no todo fue demérito suyo, también alabaron el trabajo del rival. "Le dábamos a la pelota y llevaban todo. Le he dado bastante atrás y Julen me llevaba todo. Así también es complicado", añadió Laso.