Laso, el motor de Baiko Pilota

"Unai Laso es el motor de la empresa", dice Unai Iglesias, director comercial de Baiko Pilota. El delantero de Bizkarreta-Gerendiain, finalista del Cuatro y Medio de San Fermín, del Cuatro y Medio oficial y semifinalista del Campeonato de Parejas –junto a Ander Imaz– es el pelotari de moda en la promotora de Bilbao.

Lo cierto es que, en lo que a lo competitivo se refiere, el errotarra es el delantero más importante de Baiko. Y es que, a los buenos resultados de la presente campaña, hay que sumar los que obtuvo antes de la llegada de la pandemia del covid-19, cuya crisis acabó sin su renovación de contrato y casi un año en el campo aficionado, donde encontró acomodo y creció hasta límites insospechados.



"LOS MUNICIPIOS QUIEREN CONTAR CON UNAI"

Así, fue semifinalista del Parejas de 2020, que no disputó al estar fuera de la disciplina de la Liga de Empresas, y semifinalista del Cuatro y Medio de 2019. Iñaki Artola es el único que eclipsa los números del navarro al haberse clasificado para la final del Manomanista de 2021, que no disputó por lesión. "Los municipios quieren contar con Unai en sus festivales. No es solo por los resultados, es que tiene mucho juego y carisma. Es el tipo de manista que atrae a los espectadores. Es lo que se busca", desbroza el responsable de la firma de Bilbao.

En ese sentido, Laso se erige como un tótem en una promotora que ha perdido en una campaña a uno de los pelotaris más importantes de la historia, Aimar Olaizola, y que ha decidido no renovar el contrato a un delantero legendario como Oinatz Bengoetxea. Otros manistas como Mikel Urrutikoetxea –que ha hecho un gran Parejas y parece regresar a la senda del triunfo–, Erik Jaka o el propio Artola están llamados a arrebatarle su nuevo estatus. "Hay pelotaris a los que les cuesta más meter a gente en el frontón. Laso gusta al público", admite Iglesias.



LLENO EN EL LABRIT

El de Bizkarreta-Gerendiain y Ander Imaz comienzan este sábado su participación en la liguilla de semifinales del Parejas. Son la única esperanza de Baiko, que únicamente ha colado a un dueto en la antesala de la final, por tres de Aspe –Altuna III-Martija y Elezkano II-Zabaleta juegan este domingo en Bilbao un estelar de campanillas–.

El Labrit de Iruñea contempla el primer asalto, a partir de las 17.15 horas, contra los pegadores Iker Irribarria y Beñat Rezusta, campeones de 2017. En los dos precedentes que les midieron en los cuartos de final hubo reparto de golpes. En el primero de ellos, en el Astelena de Eibar, los de Baiko ganaron por la mínima en uno de los mejores choques de todo el campeonato, mientras que en la segunda vuelta los zurdos fueron muy superiores en Tafalla (22-12).

Eso sí, habrá ambientazo en el Labrit. Iglesias comenta que "quedan pocas entradas. Unas 30 o 40. Además, para la segunda jornada de semifinales ya se han vendido tres cuartas partes del aforo y para la tercera ya está cerrada la mitad". Todavía no se sabe qué combinaciones estarán presentes en las dos citas.