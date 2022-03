Un reinicio con la final en el horizonte

El Parejas afronta el inicio de sus semifinales esta semana. Es el comienzo de una nueva fase con el ansiado premio de la final en el horizonte. La tensión es máxima, pero para dos combinaciones habrá un pequeño momento de respiro. Iker Irribarria y Beñat Rezusta, al igual que Unai Laso y Ander Imaz, llegan a la cita de este sábado en el Labrit iruindarra sin esa sensación de jugarse todo a 22 tantos. La derrota, aunque dura, no resulta definitiva y hay un pequeño comodín esta semana. Los supervivientes del play-off se verán las caras entre sí y, otra vez más, volverán a partir desde cero, sin importar las victorias logradas en la larga liguilla de los cuartos. Las dos parejas llegan con la confianza por las nubes tras sus triunfos de la semana pasada y las buenas sensaciones dejadas en la cancha y ahora tratarán de alargar esa racha para dar un paso de gigante hacia la final.

En el caso de Irribarria y Rezusta pasaron de luchar por la clasificación directa a verse con el agua al cuello en el play-off. Su trabajo por evitar el duelo a vida o muerte murió en la orilla y se la tuvieron que jugar ante Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu, a los que vencieron por 22-10. "Estamos muy ilusionados de jugar las semifinales. Pasamos un momento delicado al jugárnoslo todo en el play-off, pero ahora de nuevo empezamos de cero. Terminamos contentos con las sensaciones en el Atano III y gracias a la última tacada pudimos sacar el partido adelante. Ahora, en esta nueva fase, empezamos de cero", expresó Irribarria en la elección de material celebrada ayer martes en el Labrit, en la que las dos parejas acabaron satisfechas con el material escogido.

Entrar en el play-off puede ser un castigo, pero también un premio. Es el peaje de última hora para algunos y una salvación in extremis para otros. Una nueva oportunidad que Laso e Imaz no desaprovecharon derrotando a Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa (17-22). Ahora, con ese chute de confianza esperan dar la sorpresa ante la combinación de Aspe. "Estamos contentos con el trabajo que hemos hecho y con lo que hemos logrado hasta ahora. Pero de aquí en adelante trataremos de ser regulares y dar nuestro nivel", apuntó el zaguero de Oiar-tzun, que espera un "partido duro" este sábado.

La lucha en las semifinales no será algo nuevo para estos pelotaris. Con más o menos experiencia, con diferentes finales de camino, pero todos ellos saben lo que es estar en esta fase, sobre todo, Rezusta, uno de los fijos de la última época. "A mí me gusta mucho competir en semifinales. Me parecen partidos muy bonitos. Se nota que el campeonato está en fase decisiva y la presencia de los medios en las elecciones aumenta. No es como el play-off en la que te juegas todo a una carta. En semifinales tienes tres partidos, que te permite mayor margen de corrección", declaró el bergararra. Ese pequeño margen de maniobra será un seguro para este primer partido, pero con la final en el horizonte y una liguilla tan corta tampoco conviene dejar todo para el final.

