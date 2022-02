Irribarria y Rezusta arrasan y se ponen líderes del Parejas

Iker Irribarria y Beñat Rezusta mantienen el liderato del Campeonato de Parejas tras derrotar con amplitud a Erik Jaka y Jon Mariezkurrena, dominados desde los primeros compases de un partido sin emoción que ha durado 48 minutos y solo se han cruzado 348 pelotazos.

Los de Aspe han dominado este domingo la contienda disputada en el Astelena de Eibar de cabo a rabo, tirando de solidez y pegada. En sus contrincantes, el zaguero de Berriozar no ha rayado en su mejor versión y el delantero apenas ha dispuesto de oportunidades para enredar la cita.

Los campeones de 2017 siguen en racha, suman su cuarto triunfo consecutivo y mantienen el ritmo de Altuna III-Martija y Laso-Imaz, con los que comparten la primera plaza, empatados a ocho victorias.



INICIO DESBOCADO

Irribarria y Rezusta han comenzado con mucho brillo. Tanto que que han atropellado a sus rivales. Un error de Mariezkurrena ha abierto la sangría inicial con un fallo con la derecha en el ancho.

Después, Beñat ha mandado un zurdazo al rebote e Iker se ha llevado por delante al zaguero de Berriozar con un zurdazo agresivo.



UN GANCHO DESDE EL SEIS

Entonces, el zaguero de Bergara ha finalizado uno de los mejores tantos de la tarde. Rezusta ha marcado a la perfección un gancho con los pies en el cuadro seis que ha sorprendido a Erik Jaka, incapaz de alcanzar un golpe violento y extremadamente complicado de defender. ¡Sorpresa!

El de Bergara ha cuadrado un remate digno de youtube. Puro delirio. Solo ese instante, arte en movimiento, ya ha valido el precio de la entrada del festival del frontón Astelena de Eibar.



LA SANGRÍA SE MANTIENE

Los campeones del Parejas de 2017 han seguido aumentando la renta con respecto a Jaka-Mariezkurrena II con un saque-remate de Irribarria. El delantero de Arama tiene mucha confianza en su volea. Ha hecho un roto a Jaka a la vuelta del saque.

A contrapelo los de Baiko, un error de Mariezkurrena y otro del puntillero lizartzarra han ampliado las diferencias. Otro voleón de Irribarria y un zurdazo de Rezusta que no ha contestado el de Berriozar de volea han puesto el 0-9. Un mundo entre los dos bandos.

Además, ha sido permanente la sensación de superioridad de los guipuzcoanos. Han rendido sin fisuras: poderosos, agresivos, motivados. Tienen un perfil similar al de hace cinco años. Cuidado con ellos.



SIN LEVANTAR CABEZA

Con el 0-10, otro yerro de Mariezkurrena II, se llegaron a los 100 pelotazos a buena. La brecha entre las combinaciones era ya inmensa. Aun así, el de Berriozar ha sacado a relucir buenos pelotazos que podían intuir una pequeña recuperación.

Entonces han cosechado su primer cartón los colorados: un fallo de Irribarria de zurda en defensa. Ha buscado la última losa y la pelota ha muerto en las tablas del Astelena.

La mejoría de los de Baiko Pilota no se ha concretado. Jaka ha cruzado un gancho fuera y ha frenado la reacción. Al perro flaco... Mariezkurrena ha clavado una cortada en el cruce de caminos para recuperar el saque (2-11). La situación, no obstante, no se ha enderezado para el guipuzcoano y el navarro, que ha hecho su cuarto fallo para poner camino al primer descanso largo.



TRAS EL PRIMER DESCANSO

A la vuelta, el compromiso ha seguido por los mismos derroteros. La potencia de Irribarria se ha traducido en problemas para Mariezkurrena. Con el 2-13, Iker ha cometido una falta de saque, pero Jon ha tirado un derechazo al colchón. Entonces, Rezusta ha cometido su primer y único yerro y ha despertado Jaka.

El primer tanto del campeón del Manomanista de 2020 ha sido un buen gancho. A la vuelta del siguiente saque, el lizartzarra ha sumado su segunda muesca: otro gancho.

El de Berriozar, entonces, ha visto las dos caras de la moneda: su sexto error y un dos paredes de delantero que ha dado color a su balance de resultados. Era el 7-15. Algo de maquillaje después de un tránsito inicial para olvidar.



TODO O NADA

La cita ha entrado en una deriva de todo o nada. Jaka ha cruzado un magnífico gancho desde el tres y medio que ha pillado desprevenido a Irribarria. El remate lo tenía todo: velocidad, colocación, agresividad. La respuesta ha sido una parada al txoko que se le ha caído al colchón.

Irribarria ha respondido con un gran golpe arrimado a la pared. A la zurda de Mariezkurrena II se le ha indigestado el pelotazo. Un saque largo del zurdo de Arama, dos veces campeón del Manomanista (2016 y 2019), ha llevado el duelo al segundo descanso largo con una distancia de diez tantos.



EL BRILLO DE IRRIBARRIA

Dos remates más de Jaka han puesto cierta pimienta al choque. Sin embargo, con el viento a favor, los de Aspe han sabido mantener las rentas en el luminoso. No ha habido más encuentro. Del 10-18 al 10-22.

Irribarria está con brillo: ha mandado a Mariezkurrena al rebote y ha clavado una parada al txoko que ha muerto a un centímetro de la chapa.



MARIEZKURRENA, A VESTUARIOS

Al finalizar el tanto, el guardaespaldas de Berriozar ha buscado al doctor de Baiko Pilota y se ha retirado a vestuarios con problemas en el tobillo derecho. Ha podido continuar la contienda, pero la brecha era un abismo. Jon ha errado un nuevo derechazo.

Un rebote de Irribarria desde el tres y medio y error de aire de Jaka han finiquitado la contienda. Siguen líderes.