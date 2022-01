Mariezkurrena II: "Mi mano derecha ha sido un lastre importante"

El Campeonato de Parejas comenzó en el frontón de Berriozar el 19 de noviembre. Jon Mariezkurrena, vecino de la localidad, compareció con la firme intención de dar un buen primer paso en el torneo, un maratón de catorce jornadas de liguilla regular.

Una pelota se le clavó en la mano derecha en el séptimo tanto. Dolor. No pudo darle la vuelta. Sufrió mucho ante sus paisanos y Erik Jaka y el navarro –una combinación ilusionante: artista y pegador– acabaron perdiendo ante Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu por 15-22. Ahí empezó el vía crucis del guardaespaldas navarro. "Llevo dos meses sin poder disfrutar en la cancha", explica.

Hasta hoy: partidos con dudas, incertidumbre, trastocar los tacos, acudir a la consulta de Pedro García en Logroño y paciencia, mucha paciencia; sobre todo, porque los resultados no llegaban. El punto conflictivo, localizado justo bajo el dedo corazón, no le dejaba ser él mismo y dar relumbrón a una diestra brillante y que marca diferencias.



OBLIGACIÓN DE PARAR

Tuvo que parar en la cinco encuentros después para intentar restañar la lesión. Suspendió en la séptima jornada ante los campeones Elezkano II-Zabaleta, que van lanzados. Le sustituyó sin suerte Andoni Aretxabaleta.

"Parar fue un acierto", desgrana Mariezkurrena, quien explica que "semana a semana la derecha va mejorando. En el encuentro del pasado jueves las sensaciones ya fueron mucho mejores. Cada entrenamiento me noto mejor. Me voy amoldando poco a poco a los tacos".

Y es que, el Día de Reyes, en su vuelta a las canchas después del forzado frenazo, Jon esbozó sus virtudes con pelotazos de auténtico brillo en el Astelena. La pena fue el resultado: Laso-Imaz se impusieron 21-22 a Jaka-Mariezkurrena II. Faltó poco.



RECUPERAR LA CONFIANZA

"No he bajado taco. Sigo igual que antes, pero a medida que van aumentando los entrenamientos te vas haciendo a ellos. No es lo mismo que el primer día. De todos modos, estoy acostumbrado a jugar siempre con mucho taco. No hay excusa", reflexiona Mariezkurrena.

La pugna consigo mismo tiene un solo objetivo: recuperar la confianza. Es una musa caprichosa: viene por arte de magia y desaparece "en un momento". "He pasado dos meses muy mal de la mano. Salía a la cancha y, entre dolor y mucho taco, no he podido disfrutar nada. Ahora llega el momento de darle la vuelta", certifica el manista de Baiko Pilota.



FRONTÓN COMPLICADO PARA ZAGUEROS

Aclara que "Jaka y yo estamos a falta de hacer un partido bueno. Este domingo es el día. Un lastre muy importante ha sido mi mano. Hasta la pasada jornada no he podido soltar un pelotazo bueno. Decidimos parar y fue un acierto. Poco a poco iremos para arriba. Erik está en un buen momento".

El Ogueta, frontón complicado en los cuadros largos, augura un "partido de zagueros" con el pulso entre el de Berriozar y Albisu. "Hasta el verano no había jugado nunca aquí y llevo ya tres partidos. Me gusta", declara Mariezkurrena.



COMPROMISO VITAL

Gasteiz se presenta también como escenario de redención clasificatoria. El partido de este domingo ante Peña II-Albisu, que cierra la novena jornada del Parejas, es importante: se miden dos combinaciones ancladas en la parte baja con solo tres triunfos y la victoria significa alejar a unos rivales directos por el play-off.

"No estamos del todo mal, pero tampoco bien. Hay que sumar como sea. Este encuentro es muy importante porque son rivales directos y estamos empatados. Ganar nos pondría un peldaño por encima de ellos y nos meteríamos en la pelea para todo", admite Mariezkurrena.

Albisu, su rival en los cuadros largos, concuerda: "Nos está costando empezar los partidos. Ganar nos vendría muy bien. Esperamos hacer un partido completo, serio y sin regalos". "Tenemos que salir con tensión, con hambre de pelota", finaliza.