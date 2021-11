Xabier Tolosa, debutante pero veterano

El 30 de diciembre de 2013, Xabier Tolosa hizo su aparición en el campo profesional de la mano de Aspe en el frontón Beotibar de Tolosa. Por entonces, el zaguero de Anoeta apenas había superado la mayoría de edad. La operadora manista de Eibar había seguido todo su camino en el campo aficionado, donde había destacado en todas las categorías. Tenían fe.

La llegada de Tolosa al profesionalismo era una apuesta por un zaguero llamado a marcar la pauta desde muy pronto e iluminar su demarcación durante mucho tiempo. De hecho, en apenas unos meses, el 1 de marzo de 2014, los rectores técnicos de la firma guipuzcoana apostaron por él en sustitución de Abel Barriola en el Campeonato de Parejas de Primera en un encuentro comprometido. Juan Martínez de Irujo apoyó al neófito de Tolosaldea frente a Aimar Olaizola y Andoni Aretxabaleta en un Labrit burbujeante. Los de Aspe ganaron por 15-22.



UN DEBUT "MUY JOVEN"

"El debut me llegó muy joven. Un manista de 18 años tiene muchos defectos y hay que ir puliéndolos poco a poco hasta transformarlos en virtudes. He trabajado mucho para llegar aquí", analiza el zaguero, quien reflexiona que "he tenido que mejorar mucho física y técnicamente. Combinar factores positivos, como rendimiento, resultados y confianza, influye en el rendimiento".

A pesar del boato de los inicios, la senda de Tolosa es larga. Cocción lenta. En 2015 fue campeón en el Parejas de Promoción junto a Erik Jaka –otro que necesitó ganar tres txapelas en Segunda hasta tener oportunidades en Primera– frente a Jorge Rico y Mikel Larunbe (22-17). Al año siguiente repitió éxito con Gorka Esteban ante Asier Agirre y Larunbe (22-11).



DESPEGUE EN VERANO DE 2021

Sin embargo, el último escalón no llegó hasta el presente verano. Después de una trayectoria de más de siete años en el profesionalismo, Aspe apostó por Tolosa para el Masters estival. Tiene 26 años. El siguiente paso era el Parejas de Primera. "Me dieron la opción de jugar el Masters, pero el Campeonato de Primera es otra cosa, tiene otro prestigio. Es una gran responsabilidad. Jugar con Ezkurdia nos hace mirar hacia arriba en la clasificación. Hay que dar buen nivel", sostiene Xabier, quien reconoce que "pelotaris de la talla de Joseba o Altuna III son favoritos en todas las competiciones que empiezan. La responsabilidad es alta".

Tolosa abre este domingo una nueva esperanza en el frontón Municipal de Mungia, a partir de las 17.00 horas. Se pone de largo con Joseba Ezkurdia, un "referente", en una prueba complicada. No en vano, en Mungia esperan los actuales campeones: Danel Elezkano y José Javier Zabaleta. Además, la cancha vizcaina se adapta como anillo al dedo al guardaespaldas de Etxarren. Acumula recitales en sus entrañas. Eso sí, el de Sakana admite que "no está en su mejor momento".



PREMIO AL TRABAJO

"Nunca había tenido la oportunidad de jugar como titular en Primera. Estoy muy agradecido a Aspe no solo por la confianza que han tenido en mí, sino también por la pareja que me han puesto. Ezkurdia es un pelotari que es un referente", desbroza el guardaespaldas de Anoeta, quien observa un campeonato "igualado".

"Esto es un premio al trabajo. En el último año he dado un buen nivel en las canchas. Creo que he llevado una evolución constante en mi juego. Estoy muy contento", sostiene Tolosa.