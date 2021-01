Incómoda vuelta de Urrutikoetxea e Imaz al Parejas

Urrutikoetxea-Imaz8

Peña II-Albisu22

Duración: 54:34 minutos de juego.

Saques: 2 de Peña II (tantos 6 y 7).

Faltas de saque: 1 de Peña II.

Pelotazos: 566 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 1 de Urrutikoetxea, 10 de Peña II y 5 de Albisu.

Errores: 1 de Urrutikoetxea, 4 de Imaz, 3 de Peña II y 3 de Albisu.

Marcador: 1-7, 1-8, 2-9, 2-10, 3-15, 3-16, 4-16, 4-17, 5-18, 5-19, 6-20, 8-21 y 8-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Sin espectadores. En el primer partido, Agirre-Ibai Zabala ganaron a Bakaikoa-Aretxabaleta (18-17). En el tercero, correspondiente al Parejas de Segunda,, Zabala-Erostarbe vencieron a Alberdi-Erasun (16-22).

Bilbao – La vuelta de Mikel Urrutikoetxea a su posición natural no tuvo el resultado esperado. Al zaratamoztarra le tocó vivir la cara amarga de desempeñarse como delantero. Uno de esos días de trabajo ingrato y mirada constante al techo del frontón a la espera de que una pelota no le sobrepasara. Sin oportunidades. El delantero vizcaino y Ander Imaz fueron claramente superados por la pegada de Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu. Los azules, que forman una de las parejas novedosas de este campeonato, no fueron merced de la falta de conocimiento mutuo y sumaron mucho desde el primer día. El ataundarra dominó a sus anchas y el delantero de Tolosa sumó a su valentía buenas dosis de acierto que le hicieron sumar muchos tantos con bellos remates. El partido fue un vía crucis para Urrutikoetxea e Imaz. Ya en el inicio quedó claro que la victoria iba a ser azul y los colorados tuvieron que remar contracorriente en busca de un resultado que no fuera tan demoledor.

Albisu apareció en el Bizkaia con un brillo especial en sus golpes. Reconoció no estar en su mejor forma y los partidos previos así lo atestiguaron. Sin embargo, cuando comenzó el juicio del Parejas. El verdadero termómetro para el zaguero, el ataundarra despejó todas las dudas con los primeros pelotazos y creció hasta ser el mejor del encuentro. Solo en el tramo final regaló alguna pelota de más, pero fue el encargado de romper el choque a base de pelotazos y además sumó un par de dejadas de mucha clase que aumentaron la nota de su actuación.

Con ese dominio impuesto por el guardaespaldas ataundarra, Peña vivió un debut plácido como titular. Encontró mucha pelota franca y se mostró letal con ella. También fue capaz de alargar sus golpeos para evitar en el cara a cara a Urrutikoetxea, que no encontró su sitio en ningún momento.

La ventaja azul se fue hasta el 1-9 en un abrir y cerrar de ojos y la reacción solo llegó cuando el choque estaba visto para sentencia. En la segunda parte, el partido entró en una fase de mayor exigencia y ahí Urrutikoetxea e Imaz maquillaron el choque hasta el 8-22 final.

PArejas de Segunda Una vez concluido el partido del Parejas de Primera fue el turno del de Segunda. Zabala y Erostarbe vencieron a Alberdi y Erasun. Los de Aspe acabaron el encuentro más enteros y vencieron por 16-22.