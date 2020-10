Los pelotaris de Baiko convocan doce días de huelga

Los pelotaris de Baiko Kirola emprenderán una huelga de 12 días en defensa de sus derechos laborales y contra "las amenazas" que aseguran haber recibido por parte de la empresa, incluso de despido, para que acepten recortes. Además, han pedido que la empresa abandone la idea de los recortes y no realicen "imposiciones individuales y bajo amenazas".

La mayoría de los pelotaris de Baiko han convocado 12 jornadas de huelga durante el mes de octubre, que se realizarán los días 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26, para "defender sus condiciones laborales y reivindicar respeto y transparencia".

En una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede de ELA, los manistas han denunciado "las amenazas" a las que le somete la empresa y han reclamado la apertura de negociaciones reales como colectivo.

En el texto leído en la comparecencia, los pelotaris han destacado que hace ya meses que decidieron organizarse para protegerse "mutuamente", ya que su situación "está cambiando mucho cada día".

"Amamos nuestro deporte, y tener la oportunidad de vivir de lo que nos gusta es formidable. Sabemos que mucha gente querría estar en nuestro lugar, pero, a cambio de esta suerte, no estamos dispuestos a aceptar todo lo que estamos viviendo últimamente", han asegurado.

DIÁLOGO

Según han precisado, su situación se ha vuelto "insostenible". "Como colectivo, no ha habido forma de hablar con la empresa sobre nuestras necesidades y requerimientos. La empresa no ha mostrado ninguna voluntad negociadora, ya que ha renunciado reiteradamente a la vía del diálogo colectivo. En lugar de eso, nos han reunido uno a uno y las amenazas han sido constantes", han añadido.

En este sentido, han recordado que la primera reunión con la empresa será la semana que viene. "Sin embargo, el mismo día que hemos recibido la convocatoria para la reunión, la empresa nos ha lanzado amenazas de despido contra los trabajadores, con el fin de condicionar dicha reunión", han criticado.

En este contexto, han destacado que "una amplia mayoría" de los pelotaris que conforman Baiko Kirola han decidido convocar una huelga. "Como hemos hecho anteriormente, llamamos al diálogo a la empresa esta vez. Queremos hablar sobre nuestras condiciones laborales y tenemos plena voluntad de acuerdo, siempre que ese diálogo se produzca en un ambiente honesto, transparente y sin amenazas", han solicitado.

Los manistas han apuntado que sus "principales reivindicaciones son retomar las negociaciones sobre las renovaciones de los contratos de los pelotaris Eskiroz, Víctor, Laso y Mariezkurrena y llevarlas a cabo de buena fe y sin amenazas".

Además, pretenden lograr un convenio de empresa que regule "las condiciones laborales mínimas, la suspensión del régimen interno actualmente vigente en la empresa y la transparencia económica con los pelotaris".

También han asegurado que, en estos últimos días, la empresa ha negociado las renovaciones con Agirre y Alberdi "de un modo amenazante". "Se les amenaza con perder el contrato si no aceptan una rebaja salarial del 20% y si no aceptan por escrito que la empresa se encuentra en una situación económica grave", han añadido.

Por ello, han resuelto convocar la huelga, al considerar "inaceptable" que la empresa Baiko Kirola tenga estas conductas dentro de este deporte. "La mayoría de los pelotaris no tenemos asesores, no tenemos abogados y hasta ahora no hemos estado organizados. Tenemos una ilusión enorme por jugar a pelota y la empresa no ha parado de aprovechar esta situación en los últimos años. Lo ocurrido a Agirre y Alberdi no es más que un claro ejemplo de ello", han indicado.

SIN RECORTES

Los pelotaris han querido "dejar claro" que los huelguistas no aceptarán el recorte del 20% y que una de las reivindicaciones de la huelga "será el abandono de los recortes y de las firmas impuestas individualmente y bajo amenaza".

"Creemos que todas estas reivindicaciones, además de razonables, son factibles. Como ocurre en cualquier empresa, somos trabajadores dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones con ganas y de buen talante, pero, como trabajadores, también tenemos derechos, y ahora vemos esos derechos en grave riesgo. Queremos denunciar que hoy en día la empresa Baiko Kirola no nos trata con respeto y dignidad", han manifestado.

El comunicado ha sido suscrito por Asier Agirre Irisarri, Jon Alberdi Gorostidi, Jon Ander Albisu Albizu, Aitor Aranguren Errasti, Andoni Aretxabaleta Aramendi, Axier Arteaga Garaialde, Iñaki Artola Izagirre, Joanes Bakaikoa Satrustegi, Oinatz Bengoetxea Berasategi, Jon Erasun Gorostidi, Mikel Larunbe García del Castillo, Jon Ander Peña Olazabal, Ruben Salaverri, Beñat Urretabizkaia Eizmendi e Ibai Zabala Gandarias.