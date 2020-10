José Ramón Garai, director general de Baiko: "No se ha despedido a nadie"

José Ramón Garai, director general de Baiko, compareció ante los medios de comunicación durante hora y media para exponer la situación actual de la empresa y responder a algunas cuestiones surgidas después del conflicto surgido con la plantilla. El responsable de la operaria quiso resaltar que "no se ha despedido a nadie" y expuso una a una las negociaciones vividas con los seis pelotaris que no fueron renovados. Garai también reconoció que los meses de verano, los siguientes a la reanudación de la actividad, no cumplieron con las previsiones económicas planteadas a su inicio y la bajada de los festivales y la venta de entradas propició que la situación de la empresa se agravara aún más, lo que hace pensar al director general que los números no se recuperarán totalmente "hasta dentro de dos años".

Las cifras presentadas por Garai durante la rueda de prensa dejaron clara la merma de ingresos vivida en todos los frentes. Durante este verano se contrataron casi menos de la mitad de festivales con respecto a la temporada pasada. Las entradas bajaron de 16.740 a 4.768. Muchos ayuntamientos tradicionales de la época estival no ofrecieron actividad y las ferias más importantes de este periodo, San Fermín y San Mateo, no se celebraron. A esto hay que añadirle que el Labrit, uno de los frontones acostumbrados a colgar el cartel de no hay entradas, no sale rentable para la empresa debido a las restricciones sanitarias.

La empresa ha convocado una reunión para el próximo lunes con los pelotaris y los empleados para tratar de reconducir una situación enturbiada en los últimos meses. Una cita solicitada por la plantilla en varias ocasiones que hasta el momento no había sido aceptada. Sin embargo, los números están ahí y las pérdidas obligaran a hacer un reajuste en los sueldos de los integrantes de Baiko. "Se va a plantear una rebaja gradual de los sueldos entre un cero y un veinte por ciento", apuntó Garai. El director general también quiso poner sobre la mesa las nóminas que perciben actualmente los pelotaris e indicó que los debutantes, que están en fase de promoción, cobran una media de 25.484 euros al año y el resto una media de 91.733.

Seis pelotaris han salido de Baiko desde que comenzó la pandemia. Garai explicó que Etchegoin no fue renovado debido a que ambas partes llegaron a un acuerdo y justificó la marcha de Víctor y Arretxe por motivos deportivos. Mientras, declaró que a Eskiroz, para el que tuvo muy buenas palabras, le ofrecieron una oferta de renovación en plena pandemia y luego no pudo contactar con él. En agosto, a pocos días de la conclusión del contrato, decidieron retirar la oferta pero le ofrecieron la oportunidad de entrenar con Baiko hasta que se recondujera la situación económica. Asimismo, Garai también apuntó que Laso les pidió una mejora salarial cercana al 28 por ciento que no pudieron asumir y Mariezkurrena iba a renovar por el "doble" en enero pero no se llegó a cerrar y estas últimas semanas no pudieron igualar esa oferta. "A todos los pelotaris de menos de 26 años les hemos dado la oportunidad de seguir en la empresa y si no están es porque han decidido no estarlo. Si esos pelotaris no están con nosotros es porque ellos no lo han querido", afirmó Garai, que recordó que en esta época también se han incorporado caras nuevas como las de Zubizarreta, Uriondo, Larrazabal y Elizegi, este último anunciado ayer mismo.

Garai también quiso salir en defensa de Ander Imaz, que fue acusado de deslealtad con el resto de pelotaris: "Es una referencia, un pelotari franquicia, honrado, profesional y honesto. Estamos perplejos y dolidos al ver que la imagen de Ander se vea calumniada, no es admisible y nunca ha ocurrido en un vestuario. Quiero mostrarle el apoyo total como ya le ha mostrado la mayoría de compañeros, tendrá todo nuestro apoyo".

movilizaciones



Por otra parte, los pelotaris de Baiko también movieron ficha y anunciaron una rueda de prensa para hoy en la que comunicarán las movilizaciones que tienen pensadas tomar. Los integrantes de la plantilla de la empresa bilbaina ya advirtieron en Tolosa que de no cumplirse sus peticiones tomarían medidas y esta convocatoria es otro paso más en este proceso que sigue sin solucionarse.

Partidos para hoy

Previa del Manomanista. Con el Parejas todavía en marcha, el Manomanista de Primera vive sus primeros pasos y hoy, a partir de las 21.15 horas, se disputará la primera previa del campeonato. Axier Arteaga se enfrentará a Joanes Bakaikoa en el frontón Euskalerriari de Etxarri-Aranatz.

Pala. El frontón de Mungia acoge la tercera jornada del Urrezko Pala Pro, a partir de las 19.00 horas. Serán dos partidos importantes en el devenir del torneo que pueden empezar a marcar quiénes entrarán en las semifinales. En el primer partido Gaubeka y Urrutia se enfrentarán a Necol e Ibargarai. A continuación Fusto y Gordon se verán las caras con Garate e Ibai Pérez.

Cesta. El Masters de Hondarribia definirá hoy, a partir de las 20.00 horas, sus semifinales con dos partidos a cara o cruz. Beaskoetxea y López se enfrentarán a Barandika y Mancisidor. Después, Hormaetxea y Minvielle buscarán el pase ante Olha y Del Río.