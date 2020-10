Sustituir a Unai Laso, un compromiso agridulce para Agirre

El delantero iruindarra entra en acción el sábado en el Parejas como sustituto del no renovado Unai Laso

EL Parejas se reanuda este sábado y en él estará Asier Agirre (Iruñea, 1995). El tren de las oportunidades llega sin tener en cuenta el escenario que le rodea. Es cogerlo o dejarlo escapar sin saber si volverá. Ese fue el escenario que se tuvo que enfrentar el navarro. Se encontró sin esperarlo con una noticia muy positiva para su carrera profesional pero no llegó de la manera más deseada. La no renovación de Unai Laso dejó un hueco libre en las semifinales del Parejas y la empresa bilbaina pensó en Agirre para ocuparlo. Así, el delantero se estrenará junto a Jon Ander Albisu el sábado en el Bizkaia y tendrá como rivales a Erik Jaka y José Javier Zabaleta. Fue un cambio en todos sus planes que le pilló de improviso, pero el campeonato no entiende de esas situaciones y las espadas estarán por todo lo alto en busca de un hueco en la final.

No fue fácil para Agirre ver cómo de un día para otro pasó a formar parte del Parejas. Además, no solo entra en el campeonato, lo hace con la liguilla de las semifinales al rojo vivo y la txapela a solo tres encuentros. "Me pilló con todo este rollo y esta situación que estamos viviendo. Me pilló bastante de sorpresa y tendré que jugarlo. Me costó un poco asimilarlo pero me estoy haciendo a la idea. Sé que el sábado tengo un partido de un nivel muy alto, de una exigencia máxima y ahí iremos a darlo todo", cuenta el navarro. Agirre entra en el Parejas después de que Laso no fuera renovado y eso hace que el iruindarra no entre al campeonato con el mejor sabor de boca. "La noticia para mí es muy positiva pero lo que estamos viviendo no es lo más adecuado para ningún pelotari", añade.

El propio delantero reconoce que Laso es un "gran amigo" y estuvo al tanto de todo el proceso de renovación del pelotari de Bizkarreta-Gerendiain. "Estoy en contacto todos los días con él y lo que le pasó lo sufrí también con él", cuenta Agirre. Ocupar la plaza de un compañero que no es renovado nunca es plato de buen gusto pero el propio Laso le animó para que fuera a por todas en los encuentros restantes del Parejas. "Me dijo que jugara y que lo haga lo mejor que pueda", declara el iruindarra.

Entrar de esta manera al Parejas no hace que la ilusión de Agirre se borre una vez entre en la cancha. El iruindarra reconoce que está "con ganas de que llegue el sábado" y afrontará los encuentros que pueda disputar en este campeonato sin ninguna presión. "Está claro que voy a salir a ganar y aquí invencible no hay nadie. Sé que tenemos un partido muy complicado pero cada vez que entro a la cancha salgo a darlo todo", afirma. Sin embargo, el delantero navarro no mira más allá de su primer encuentro. La txapela está cerca pero no entra en los pensamientos cercanos de Agirre: "No he pensado en ella. La ilusión la tengo por jugar contra estos pelotaris, que son lo mejor que hay ahora. Esa es mi motivación ahora mismo".

El primer partido de Agirre será contra Erik Jaka y José Javier Zabaleta. Una pareja complicada que llega en un buen estado de forma, sobre todo el zaguero de Etxarren, que rindió a un grandísimo nivel en el Masters CaixaBank, llegando hasta las semifinales. "Será un partido muy duro. Zabaleta es el mejor zaguero que he visto en mi vida y Jaka también está ahí por méritos propios. Ha demostrado que durante muchos años que puede estar ahí", reconoce Agirre, que añade: "Será un partido de una exigencia muy grande y para mí será un honor jugar contra ellos".

Aunque no solo los rivales serán de garantías. Agirre contará con un guardaespaldas de lujo. El zaguero con el que debutó y que ahora será su compañero en una de las citas marcadas en rojo en su calendario. "Tengo muy buena relación con Jon Ander. Le veo bien, como siempre, y me imagino que nos arreglaremos bien porque nos llevamos bien. Me hace ilusión jugar con él", declara Agirre. La pegada del ataundarra será decisiva para aguantar a Zabaleta en un choque con grandes rematadores en los cuadros alegres.

UN PAREJAS EXTRAÑO



El campeonato comienza de nuevo este sábado pero llega con el bagaje de las jornadas jugadas en marzo. El Parejas está en la segunda jornada de las semifinales y tiene que reanudarse tras un largo parón en el que los estados de forma de los pelotaris en liza cambian completamente y queda todo más en el aire. Una situación ya vivida por Agirre. "Me tocó jugar con Eskiroz la final del Parejas de Segunda. Es una situación a la que no estamos acostumbrados y en nuestro caso fue algo extraño porque hubo que mentalizarse en poco tiempo", comenta. Un cambio de chip drástico que Asier Agirre deberá afrontar en un escenario completamente nuevo.

El apunte

Elección en el Bizkaia

Duelo el sábado. El cambio de sede de la segunda jornada de las semifinales del Parejas obligó a realizar una nueva elección de material ayer en el Bizkaia de Bilbao. Jaka-Zabaleta y Agirre-Albisu se citaron con el cestaño en el recinto bilbaino para seleccionar los cueros antes de su enfrentamiento del sábado. "Estamos con ilusión porque las semifinales están de nuevo de vuelta. El primer partido contra Jaka y Zabaleta trataremos de hacer un buen partido y salir a la cancha metidos desde el principio para tener opciones de llevarnos el partido", apuntó el ataundarra.