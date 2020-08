Un nuevo naufragio de Urrutikoetxea e Irribarria

Urrutikoetxea-Irribarria4

Artola-Rezusta22

Duración: 44 minutos de juego..

Saques: Ninguno.

.Faltas de saque: Ninguna.

Tantos en juego: 8 de Artola y 3 de Rezusta.

Errores: 1 de Urrutikoetxea, 10 de Irribarria, 3 de Artola y 1 de Rezusta.

Marcador: 0-1, 1-3, 2-4, 3-11, 4-12, 4-13 y 4-22.

Apuestas: Se cantaron posturas de salida doble a sencillo a favor de Artola-Rezusta.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la liguilla de clasificación de final del Masters CaixaBank disputado en el frontón Aritzbatalde de Zarautz. Menos de media entrada. En el primer partido, Egiguren V-Ladis Galarza ganaron a Peña II-Larunbe (17-22).

El experimento novedoso de juntar a Mikel Urrutikoetxea e Iker Irribarria, pensado para crear ilusión al ver a dos campeones del Manomanista juntos, volvió a naufragar ayer en Zarautz. El zaratamoztarra tuvo problemas para hacer daño en los cuadros alegres y el reconvertido zaguero de Arama sufrió muchísimo para enfrentarse a una pareja con mucha pegada y que tuvo muy claro el guion. Iñaki Artola y Beñat Rezusta hicieron siempre la jugada correcta. Maduraron cada tanto para llevarlo por el camino que ellos desearon y se limitaron a mostrar una imagen sobria, a la espera del error del adversario. Esa versión sólida del alegitarra y el zaguero de Bergara fue un martillo pilón para los colorados. No encontraron manera de sacudirse el dominio rival y cayeron por un doloroso 4-22.

Urrutikoetxea e Irribarria no fueron capaces de amenazar lo más mínimo el dominio de la pareja azul. El aramarra vivió un via crucis, incapaz de adaptarse a una posición que no es la suya y llegando a cometer hasta diez errores en juego. Tampoco pudo ser de mucha ayuda Urrutikoetxea, que tuvo que centrarse en ayudar a su zaguero y apenas inquietó a Artola en el juego corto. Sin colmillo, el partido de los colorados fue un constante achique de agua. No hicieron ningún tanto en juego y no pararon de recibir golpes hasta que quedaron noqueados con el cartón número 22.

Por su parte, Artola y Rezusta vivieron una tarde mucho más plácida. Salieron con las ideas muy claras y realizaron el partido que tenían que hacer. Cargaron todo el juego atrás hasta terminar por saturar a Irribarria, que terminó frustrado por la situación. Rezusta aprovechó su pegada para enseñar la espalda al zaguero rival en la mayoría de las jugadas y el delantero de Alegia fue soltándose con el paso del encuentro. Comenzó tímido, más volcado en evitar a Urrutikoetxea que en buscar remates, pero visto el dominio del día empezó a soltarse y acabó el choque desatado, firmando tantos de bella factura.

Ya en el inicio quedó claro que iba a ser un choque desigual. De los primeros seis tantos azules, cinco habían sido errores de Irribarria. El aramarra no reaccionó en las siguientes jugadas y además los colorados cometieron varios errores fruto de la incomunicación. La combinación llamada a revolucionar el campeonato volvió a cortocircuitarse y los azules sumaron cartones con menos esfuerzo del esperado hasta lograr la victoria.

En lo que respecta al torneo, el Masters CaixaBank no para y hoy vivirá un día repleto de partidos. Los perdedores de ayer vuelven a vestirse de blanco y viajarán hasta Lekunberri para enfrentarse a partir de las 19.00 horas a Oinatz Bengoetxea y Julen Martija. También jugarán dos días seguidos Artola y Rezusta, que querrán alargar sus sensaciones de ayer ante Aimar Olaizola y José Javier Zabaleta en Azkoitia (18.00 horas). Mientras, a las 20.30 horas en Lekeitio, Danel Elezkano y Jon Mariezkurrena unen fuerzas para tratar de derrotar a Jokin Altuna y Ander Imaz.