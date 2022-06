Santurtzi, nueva realidad morada

El vigente campeón de la ACT inicia la temporada con una tripulación completamente renovada y con el objetivo de mantener la categoría

LA última regata de la temporada pasada vio a Santurtzi revalidar su Corona de la Eusko Label Liga solo una semana después de haber conquistado la Bandera de La Concha. Fue una temporada de ensueño que quedará en el recuerdo de muchos aficionados morados. Menos de un año después, la realidad es muy diferente. Poco queda de aquella tripulación y los protagonistas del nuevo capítulo santurtziarra son muy distintos. Directiva, entrenador y gran parte de la plantilla. Los cambios en la Sotera son evidentes y ganar banderas parece una utopía. Es la nueva realidad del campeón. Iker Zabala y 16 remeros dejaron el equipo poniendo fin a una etapa gloriosa para Santurtzi, en la que se realizó un ascenso meteórico, pasando de ser un equipo de ARC-2 a ganarlo absolutamente todo. Ahora toca una reconstrucción complicada, marcada por la austeridad y con ambiciones muy diferentes. A pesar de ello, desde la Sotera mantienen su orgullo por los colores y aspiran a mantenerse en la Eusko Label Liga una temporada más y volver a resurgir poco a poco.

Esta nueva situación en Santurtzi trae consigo unos nuevos objetivos. Muy diferentes a los de la temporada pasada, pero adecuados a la situación actual. "Este año nuestro objetivo principal es mantener la plaza en la ACT, eso es lo que nos hemos marcado y todo lo que venga, si es que tenemos la buena fortuna de superar esa marca, bienvenido sea", apunta Iker Salgado, presidente del club. Esta situación es dura para el vigente campeón, que se presenta al inicio de la competición que arrancará la semana que viene prácticamente sin posibilidades no solo de reeditar el título, si no también de estar en los puestos de honor del curso. El actual presidente, resalta lo realizado en los años anteriores por sus antecesores como una de las principales causas de ello: "Venimos sufriendo de una gestión horrible y ahora tenemos que estar pagando las consecuencias. Tuvimos que retomar el club en fechas navideñas, cuando todo el mundo se había comprometido con otros clubes y consolidar una plantilla en tan corto plazo de tiempo resultó milagroso".

De la plantilla del curso pasado solo se mantienen seis remeros y únicamente uno de ellos, Andoni García, fue de los titulares habituales. Markel Elorza, Eneko González, David Núñez, Gorka Rivero y Óscar Viudez son el resto que sigue en la tripulación. "A excepción de los que se han quedado y apostado por el club, todo el resto de la plantilla son personas que vienen de clubes diferentes y algunos incluso que no estaban remando en años anteriores. Unificar un poco la remada y criterios ha costado relativamente", comenta Salgado. La prueba de ello es el rendimiento en las regatas preparatorias. En ellas a Santurtzi le costó brillas y en el Campeonato de Bizkaia quedó muy lejos de los primeros puestos. Sin embargo, el presidente santurtziarra no pierde la fe en su tripulación: "Creo que tenemos margen de mejora y eso creo que nos puede beneficiar. Los remeros lo saben y están intentando explotarlo y llegar al punto en el que queremos encontrarnos".

sin el "gancho" económico

Formar esta plantilla no ha sido labor sencilla. El club no tiene los atractivos económicos de temporadas pasadas y el proyecto tampoco ofrece altas expectativas de triunfar en las grandes citas, ante ello, desde Santurtzi han apostado por una estrategia clara para formar su cuadrilla: "Lo que se les ha ofrecido es un proyecto de remar en la ACT, porque con lo que respecta al aspecto económico no teníamos mucho gancho para poder atraerlos. Se ha formado el equipo con remeros que estaban remando en categorías inferiores y gente del club que apuesta por los colores y quiere que no se vean tan afectados", declara Salgado. Esos canteranos, algunos de ellos con ofertas para remar en otros lugares, decidieron realizar una apuesta que el club reconoce claramente: "De la misma manera que la actual directiva decidió hacerse cargo del club en una situación muy adversa, ellos valoraron el esfuerzo y el sacrificio que estábamos haciendo y decidieron comportarse de esa manera. Para nosotros esas personas de la casa que se han quedado son el club". Una nueva plantilla que tiene como deseo mantener a Santurtzi en la categoría más alta y tratar de crecer dentro de este complicado escenario. l

La plantilla

l Entrenador

Mikel Portularrume 1ª temporada

l Patrones

Vicente Carpintero No propio

Eneko González Canterano

l Remeros

Sebastián Acerbi No propio

Javier Aja No propio

Rubén Álvarez-Pedrosa No propio

Aitor Bugia Canterano

Manuel Crespo No propio

Markel Elorza Canterano

Alexander Esteban No propio

José Ángel García No propio

Andoni García Canterano

Hegoi Intxauspe No propio

Endika Morán No propio

David Núñez Canterano

Mikel Pedrosa Canterano

Andoni Pedrosa Canterano

Iñigo Pelayo No propio

Mikel Portularrume No propio

Gorka Rivero Canterano

Alejandro Sanz Canterano

Endika Vicente Canterano

Óscar Viudez Canterano