Nuevos tiempos para el Athletic femenino

EL fútbol femenino vive cambios a un ritmo frenético y el Athletic está en la obligación de adaptarse a ellos. Dos importantes figuras del fútbol base vizcaino: Iñigo Juaristi, exentrenador del Athletic y ahora técnico del Bizkerre, y Arantza Andrés, exjugadora del Athletic y ahora coordinadora del Peña Athletic, analizan para DEIA los entresijos de estos cambios.

El Athletic ya no vive como lo hizo en sus primeros años de existencia. Cualquier tiempo pasado fue mejor y se ve difícil, aunque no imposible, volver a ser aquel equipo campeón. "La situación se ha complicado bastante en cuanto a competencia. Antes, a nivel de filosofía de club, éramos el único equipo en la máxima categoría y con la irrupción de la Real, Eibar y Osasuna, hay más dificultad para captar jugadoras que puedan destacar en Euskal Herria. Por otro lado, es evidente que la liga ha mejorado muchísimo y hay muchas más jugadoras de nivel (sobre todo extranjeras), y otro factor puede ser el coincidir con una generación buena que tampoco está fácil", enumera Juaristi. No hay una pócima mágica para recuperar el prestigio, aunque el técnico del Bizkerre sí ve el camino claro que escoger. "Hay que trabajar mucho, de hecho, la esencia del equipo que fue campeón fue un equipo trabajado muchos años atrás. No surgió de la nada. Ahora cada vez es más difícil y no nos queda otra que trabajar bien. Trabajar bien la base e intentar que las jugadoras tengan ilusión y quieran estar en el Athletic. Difícil pero no imposible. Lezama es la mejor forma. De hecho, yo lo llevaba viendo desde muchos años. En los primeros años que solo había dos equipos es algo que trataba con las juntas directivas; no estar solo viviendo del momento, de la euforia de ganar, sino ir haciendo una base, que otros clubes ya estaban haciendo, porque en un futuro era evidente que iba a ocurrir lo de ahora. Era necesario adelantarse a las necesidades que se iban a plantear en un futuro", relata.

Sin embargo, aparecen detractores que exigen que el fútbol femenino tenga que autogestionarse para no ser un peso obligado para un club. "Cualquier producto que quieres venderlo, tienes que apostar por él y promocionarlo. Los detractores no lo van a entender pero acabarán viéndolo, el fútbol femenino es ya una realidad pero va a ser mucho más. Cuando antes entremos en esta historia, más avanzados estaremos y más posibilidades tendremos de que sigamos siendo competitivos. Eso de que no genera, son cosas que a algunos les interesa decir, pero que verdaderamente el fútbol hay que trabajarlo para que se pueda dar. Para los detractores, el día que desaparezca el Athletic femenino es porque habrá desaparecido el Athletic. Cosa que lo dudo. Es una realidad social y no solo es para quedar bien. Es cierto que el trabajo de las juntas directivas debería ir encaminado a potenciar el fútbol femenino para que tenga posibilidades de poder enganchar, que de alguna manera no tenga que estar viviendo del masculino sino de su propio juego. Y que no sea esa especie de florero que acaba siendo en algunos clubes. Pero, supuestamente, dicen que el fútbol no es para ganar dinero. Los que ganan son los jugadores. A ver si somos capaces de trabajar y darle sentido a la otra parte del club y se apueste de verdad", declara.

Arantza Andrés tocó el cielo como jugadora del Athletic. Ahora lleva doce años en el Peña Athletic en su cargo de coordinadora. "Hago un poco de todo y todo lo que puedo aportar dentro del club", se presenta. Desde su atalaya en el fútbol base, aporta cuestiones que en su opinión mejorarían el fútbol femenino en Bizkaia. "El Athletic ha crecido mucho. Las jugadoras del Athletic tienen unos objetivos y las niñas tienen otros muy diferentes. Son dos mundos diferentes. Toda niña que quiera jugar tiene las puertas abiertas; así, si con quince años no ha jugado nunca puede venir a jugar al Peña. En el sénior hacemos competición porque es el equipo que nos marca a las demás. Pero en el club intentamos que todas las jugadoras sean de la casa, desde abajo, y es muy complicado. El Athletic, por su parte, va eligiendo jugadoras y creo que deberían estar las mejores pero también opino que una forma de potenciar el fútbol vizcaino es que haya jugadoras del Athletic en el resto de equipos, porque potenciaríamos todos los equipos al final", desvela.

Por otro lado, es curioso que los errores del fútbol masculino comiencen a aparecer ya en el femenino. "Parece que llevamos el mismo camino. Estamos cumpliendo con los mismos errores, cuando el fútbol femenino era algo diferente. El Athletic ha hecho mucho bien, pero al ser un club poderoso hay más dinero y la gente se mete en este tipo de cosas. Hay muchos padres que se creen que sus hijas al final van a llegar al Athletic. En eso estamos, coincidiendo en muchos de los errores del fútbol masculino porque con quince años en los chicos hay un abandono de fútbol total, por eso mismo, muchos años jugando, no buscando disfrutar sino diciendo 'tengo que ser mejor para competir, marcho a otro equipo' aunque tengan que desplazarse mis padres", expone. Arantza también afirma rotundamente que el fútbol femenino debe continuar su camino. "Debe existir y vamos avanzando mucho. Ahora se disfruta viendo un partido de fútbol femenino, algo que hace unos años no se hacía", finaliza Arantza Andrés.

